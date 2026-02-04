ЗАРЕЖДАНЕ...
|Възрастна жена се размина на косъм след инцидент на оживен пловдивски булевард
За щастие жената е пострадала леко и състоянието ѝ не е критично. Веднага след инцидента тя е била транспортирана от екип на Спешна помощ до най-близкото лечебно заведение за преглед.
Пристигналите на място полицейски екипи са тествали водача на автомобила за употреба на алкохол и резултатът е бил отрицателен.
