Възрастна жена се размина на косъм след инцидент на оживен пловдивски булевард
Автор: Силвия Станева 18:46
© Plovdiv24.bg
Инцидент завърши без сериозни наранявания, след като пешеходка бе ударена на бул. "Александър Стамболийски", научи Plovdiv24.bg. По първоначални данни, лек автомобил е блъснал възрастна жена на възраст около 75 години.

За щастие жената е пострадала леко и състоянието ѝ не е критично. Веднага след инцидента тя е била транспортирана от екип на Спешна помощ до най-близкото лечебно заведение за преглед.

Пристигналите на място полицейски екипи са тествали водача на автомобила за употреба на алкохол и резултатът е бил отрицателен.








