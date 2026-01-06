Възрастна жена остана без апартамент след инцидент в Пловдив

© Plovdiv24.bg Архив Гръмнала газова бутилка доведе до пожар в апартамент на бул. "България" в Пловдив по-рано днес. Вследствие на инцидента възрастна жена е била изведена от него и й е оказана първа помощ.



В момента тя се намира в болнично заведение за прегледи, информира Plovdiv24.bg.



Сигналът за инцидента е подаден към 11:30 часа, а на място и в момента са 3 екипа на пловдивската пожарна.



Материалните щети са сериозни. За щастие няма сериозно пострадали. Всички хора са били евакуирани.