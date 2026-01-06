ЗАРЕЖДАНЕ...
|Възрастна жена остана без апартамент след инцидент в Пловдив
В момента тя се намира в болнично заведение за прегледи, информира Plovdiv24.bg.
Сигналът за инцидента е подаден към 11:30 часа, а на място и в момента са 3 екипа на пловдивската пожарна.
Материалните щети са сериозни. За щастие няма сериозно пострадали. Всички хора са били евакуирани.
