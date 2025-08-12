Възмутителна кражба от детска количка в Пловдив, крадецът обикалял свободно из блока

© Днес около 16 часа в "Тракия“ e извършена кражба oт детска количка, оставена във входа на блок № 52. За инцидента сигнализира възмутена собственичка на количката във Facebook.



По думите на Доника Ботева, която сподели случая в социалните мрежи, мъжът е взел няколко дребни стотинки, спрей против насекоми и огледалце – предмети, които за нея не са от особена стойност, но все пак е налице кокошкарската кражба.



Жената изразява възмущението си от факта, че крадецът е обикалял необезпокояван по етажите на блока.



Кражбата е била заснета от охранителни камери, като сигналът вече е предаден на органите на реда. Жителите на квартала са призовани да бъдат бдителни и да съобщават за всякакви подозрителни дейности.