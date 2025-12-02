ИЗПРАТИ НОВИНА
Временно се преустановяват административните услуги в четири структури на МВР Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:25
©
Утре следобед временно се преустановяват административните услуги в четири структурни подразделения на ОД МВР – Пловдив, съобщават от институцията.

Заради подмяна на мрежово оборудване утре гишетата на секторите "Български документи за самоличност“ и "Миграция“ на ул. "Волга“ № 70, както и паспортната служба на Второ РУ няма да обслужват граждани за времето от 14 ч. до 16 ч.

Същата процедура ще доведе до прекъсване на административните услуги и в сектор "Пътна полиция“ в интервала от 16 ч. до 17 ч. Предварително поднасяме извинения за причиненото неудобство.







