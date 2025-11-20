ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Водещи университети от Пловдив и страната изграждат Център за компетентност за 24 млн. лв
Неговата реализация ще допринесе за устойчивостта, безопасността и добавяне на стойност в агрохранителния сектор.
Проектът е с общо финансиране в размер на 23 161 144.74 лв. безвъзмездна финансова помощ от Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" (ПНИИДИТ), съфинансирана от Европейския съюз и националния бюджет. Периодът на изпълнение е 68 месеца, до 31.12.2029 г.
Проектът ще се изпълнява от осем партньора, които обединяват своята експертиза и инфраструктура за постигане на целите на проекта- Университет по хранителни технологии (УХТ) – водещ партньор, Аграрен университет (АУ) – Пловдив - партньор, Селскостопанска академия (ССА) – София - партньор, Медицински университет (МУ) – Пловдив - партньор, Тракийски университет (ТрУ) – Стара Загора - партньор, Институт за гората при БАН (ИГ-БАН) - партньор, Институт за космически изследвания и технологии при БАН (ИКИТ-БАН) - партньор.
Работата по проекта е структурирана в две основни дейности: Научноизследователска дейност и разпространение на научните резултати с финансиране от 10 288 007.74 лв. и Изграждане и модернизация на научноизследователски инфраструктури с финансиране от 12 873 137.00 лв.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
10 дни грешка в документацията на ЗОП седи, без никой от община П...
19:23 / 20.11.2025
Клиентка на търговска верига в Пловдив измисли нов вид кражба
17:50 / 20.11.2025
Кола за над един милион лева по улиците на Пловдив
17:43 / 20.11.2025
Добрата новина: Няма пострадали при верижната катастрофа
19:05 / 20.11.2025
Верижна катастрофа на Околовръстното на Пловдив, тапата е бруталн...
16:54 / 20.11.2025
Майцеубиец получи 4 години затвор от Пловдивския съд
16:22 / 20.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Много щастие за 4 зодии днес
08:49 / 18.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS