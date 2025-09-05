ЗАРЕЖДАНЕ...
|Воден ад в Пловдив, граждани обуха джапанки, за да преминат улица
Жителите останаха без вода в домовете си, а отвън ги посреща гледка, напомняща на "малката Венеция“.
Мъжът изпратил ни сигнала демонстрира какво е нивото на водата като специално обу джапанките си и нагази във водите. Тротоарите са залети, а автомобилите едва преминават.
Голямата авария на водопроводната мрежа предизвика истинско водно торнадо.
Според сайта на ВиК, eкип работи по отстраняването на повредата на ул."Богомил" и ул."Гълъбец". От водното дружество не уточняват кога ще бъде отстранена аварията.
