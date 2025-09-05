ИЗПРАТИ НОВИНА
Воден ад в Пловдив, граждани обуха джапанки, за да преминат улица
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:35Коментари (0)344
© Plovdiv24.bg
Воден ад на улица "Гълъбец“, сигнализират читатели на Plovdiv24.bg.

Жителите останаха без вода в домовете си, а отвън ги посреща гледка, напомняща на "малката Венеция“. 

Мъжът изпратил ни сигнала демонстрира какво е нивото на водата като специално обу джапанките си и нагази във водите. Тротоарите са залети, а автомобилите едва преминават.

Голямата авария на водопроводната мрежа предизвика истинско водно торнадо.

Според сайта на ВиК, eкип работи по отстраняването на повредата на ул."Богомил" и ул."Гълъбец". От водното дружество не уточняват кога ще бъде отстранена аварията.








