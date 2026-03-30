Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:52 / 30.03.2026 11:52 / 30.03.2026

Внезапно изскочило на пътя дете е било блъснато от лек автомобил в събота в Пловдив. Сигналът за произшествието в квартал "Христо Смирненски“ е получен преди обед.



По предварителна информация лек автомобил ударил 10-годишно дете, което навлязло на платното за движение между паркирани моторни превозни средства. То е настанено в болница без опасност за живота.



Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на 31-годиашния шофьор са отрицателни. По досъдебното производство работят служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта“.