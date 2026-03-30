Внезапно изскочило на пътя дете е било блъснато от лек автомобил в събота в Пловдив. Сигналът за произшествието в квартал "Христо Смирненски“ е получен преди обед.
По предварителна информация лек автомобил ударил 10-годишно дете, което навлязло на платното за движение между паркирани моторни превозни средства. То е настанено в болница без опасност за живота.
Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на 31-годиашния шофьор са отрицателни. По досъдебното производство работят служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта“.
Внезапно изскочило на пътя дете е блъснато от лек автомобил в Пловдив
Още от Криминални
/
Безработен, с луксозен автомобил и скъп имот, е задържаният за мащабната финансова измама в Пловдив
29.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.