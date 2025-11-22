ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вижте какво поискаха в Пловдив за фишовете за нарушения на шофьорите
"Два от последните сигнали засягат участъка на бул. "Христо Ботев“ – от Военна болница до бул. "Източен“, както и района на ул. "Ген. Кюркчиев“ със започнатия и недовършен паркинг, където се наблюдава прогресивно нарастващо паркиране върху зелените площи“, подчерта Матеев.
В хода на проучването по казусите и след проведени срещи с ръководството на "Общинска полиция“ е установено, че личният състав на службата е свръхнатоварен с аналогови, административни дейности, свързани с ръчното въвеждане и синхронизиране на данните за нарушения санкционирани с фишове.
"Тези процеси са силно времеемки и ресурсоемки. Те изваждат служителите от терен и възпрепятстват изпълнението на същинските правоохранителни задачи – превенция, присъствие, контрол на средата и своевременна реакция при нарушения. В крайна сметка това влияе директно върху безопасността в града“, категоричен е д-р Матеев.
"Пловдив не може да продължи да работи със системи и процедури от ХХ век, когато има технологични решения за минути да се генерира фиш, да се въведат данните и да се синхронизират електронно. Дигитализацията е не просто модернизация – тя е гаранция за по-ефективен контрол и по-голяма безопасност за гражданите“, допълва д-р Борислав Матеев.
Затова съветниците от ПП–ДБ настояват да бъде предоставена информация за точния брой на съставените фишове, актове и наложените глоби от "Общинска полиция“ и от ОП "Общинска охрана“ от началото на годината до 1 ноември, тяхната обща стойност и събираемостта им към момента.
Общинският съветник допълни, че с питането до кмета Костадин Димитров се търсят отговори на още няколко важни въпроса, а именно – има ли в общината анализ за повторяемостта на нарушенията и колко от тях са извършени от едни и същи водачи/собственици на автомобили, има ли данни за административното натоварване на служителите и какви ще бъдат потенциалните икономии при дигитализация на процесите.
