ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Вижте какво поискаха в Пловдив за фишовете за нарушения на шофьорите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:38Коментари (0)1316
© Plovdiv24.bg
Общинските съветници от групата на "Продължаваме промяната – Демократична България“ Борислав Матеев, Веселина Александрова и Йоно Чепилски внесоха питане до кмета на Пловдив Костадин Димитров за възможностите за дигитализиране на фишовете за нарушения по Закона за движението по пътищата, издавани от Общинска полиция и ОП "Общинска охрана“. Според общинския съветник д-р Борислав Матеев въвеждането на подобна система е наложително заради многобройните сигнали за неправилно паркиране, което е предпоставка за пътнотранспортни произшествия.

"Два от последните сигнали засягат участъка на бул. "Христо Ботев“ – от Военна болница до бул. "Източен“, както и района на ул. "Ген. Кюркчиев“ със започнатия и недовършен паркинг, където се наблюдава прогресивно нарастващо паркиране върху зелените площи“, подчерта Матеев. 

В хода на проучването по казусите и след проведени срещи с ръководството на "Общинска полиция“ е установено, че личният състав на службата е свръхнатоварен с аналогови, административни дейности, свързани с ръчното въвеждане и синхронизиране на данните за нарушения санкционирани с фишове. 

"Тези процеси са силно времеемки и ресурсоемки. Те изваждат служителите от терен и възпрепятстват изпълнението на същинските правоохранителни задачи – превенция, присъствие, контрол на средата и своевременна реакция при нарушения. В крайна сметка това влияе директно върху безопасността в града“, категоричен е д-р Матеев.

"Пловдив не може да продължи да работи със системи и процедури от ХХ век, когато има технологични решения за минути да се генерира фиш, да се въведат данните и да се синхронизират електронно. Дигитализацията е не просто модернизация – тя е гаранция за по-ефективен контрол и по-голяма безопасност за гражданите“, допълва д-р Борислав Матеев.

Затова съветниците от ПП–ДБ настояват да бъде предоставена информация за точния брой на съставените фишове, актове и наложените глоби от "Общинска полиция“ и от ОП "Общинска охрана“ от началото на годината до 1 ноември, тяхната обща стойност и събираемостта им към момента.

Общинският съветник допълни, че с питането до кмета Костадин Димитров се търсят отговори на още няколко важни въпроса, а именно – има ли в общината анализ за повторяемостта на нарушенията и колко от тях са извършени от едни и същи водачи/собственици на автомобили, има ли данни за административното натоварване на служителите и какви ще бъдат потенциалните икономии при дигитализация на процесите.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Депутат от Пловдив: Увеличават администрацията, в същото времето ...
10:21 / 22.11.2025
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося ...
10:11 / 22.11.2025
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентил...
09:03 / 22.11.2025
Пловдив с още една инициатива
07:00 / 22.11.2025
Район "Северен" в Пловдив отличи своите будители
22:31 / 21.11.2025
Шофьорка стана за смях заради призив към колега
09:57 / 22.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:08 / 21.11.2025
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
17:38 / 21.11.2025
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
12:52 / 21.11.2025
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
17:22 / 21.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Очевидец: Труп на жена лежи на тротоар в "Смирненски"
Очевидец: Труп на жена лежи на тротоар в "Смирненски"
08:56 / 21.11.2025
Появиха се заедно на червения килим за първи път от две години
Появиха се заедно на червения килим за първи път от две години
15:03 / 20.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бойни спортове
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: