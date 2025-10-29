ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Височайша среща в Пловдив
По време на срещата бяха обсъдени нови перспективи за задълбочаване на сътрудничеството между Пловдив и Китай в ключови области като икономика, туризъм, култура и образование.
"Този високотехнологичен завод е поредният голям инвестиционен проект, който се присъединява към Тракия икономическа зона само за последния месец. Пловдив продължава да бъде предпочитана дестинация за международни инвестиции и се утвърждава като един от най-важните индустриални центрове в България“, заяви Димитров.
Н. Пр. Дай Цинли подчерта, че това е една от най-значимите китайски инвестиции в Пловдив след края на пандемията и я определи като важен знак за укрепващото се партньорство между Китай и България.
Посланик Дай и кметът обсъдиха и предстоящия фестивал на "Драконовите лодки“, който ще се състои в Пловдив през следващата година. Двамата изразиха увереност, че провеждането на традиционния китайски празник допълнително ще развие културните връзки между България и Китай.
В знак на благодарност за доброто партньорство с Община Пловдив, китайското посолство дари на кмета Костадин Димитров пет таблета, които да бъдат предоставени на пловдивски училища, в които се изучава китайски език.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанка потресена: Направи го с голи ръце!
14:30 / 29.10.2025
Започна дългоочакваният ремонт на Жълтото училище в Пловдив
15:01 / 29.10.2025
Ученичка намери доста пари пред магазин в Пловдив
14:20 / 29.10.2025
Тотална разруха и разпад на стадион "Пловдив", Общината имала пла...
13:31 / 29.10.2025
28 студенти от пет университета и 21 специалности работят заедно ...
12:04 / 29.10.2025
МБАЛ "Свети Мина" остана без управител
11:59 / 29.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS