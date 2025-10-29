Височайша среща в Пловдив

© Кметът на Пловдив Костадин Димитров се срещна с посланика на Китайската Народна Република в България Н. Пр. Дай Цинли. Това е втора среща на градоначалника с Нейно превъзходителство, която е на посещение в Пловдив по случай откриването на новия завод на китайската фирма "ЗиЕс Юръп“ в Тракия икономическа зона.



По време на срещата бяха обсъдени нови перспективи за задълбочаване на сътрудничеството между Пловдив и Китай в ключови области като икономика, туризъм, култура и образование.



"Този високотехнологичен завод е поредният голям инвестиционен проект, който се присъединява към Тракия икономическа зона само за последния месец. Пловдив продължава да бъде предпочитана дестинация за международни инвестиции и се утвърждава като един от най-важните индустриални центрове в България“, заяви Димитров.



Н. Пр. Дай Цинли подчерта, че това е една от най-значимите китайски инвестиции в Пловдив след края на пандемията и я определи като важен знак за укрепващото се партньорство между Китай и България.



Посланик Дай и кметът обсъдиха и предстоящия фестивал на "Драконовите лодки“, който ще се състои в Пловдив през следващата година. Двамата изразиха увереност, че провеждането на традиционния китайски празник допълнително ще развие културните връзки между България и Китай.



В знак на благодарност за доброто партньорство с Община Пловдив, китайското посолство дари на кмета Костадин Димитров пет таблета, които да бъдат предоставени на пловдивски училища, в които се изучава китайски език.