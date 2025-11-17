ЗАРЕЖДАНЕ...
|Видна полицайка от Пловдив се пенсионира след 35 години вярна служба
Заради придобитото право за пенсиониране и безукорната й дългогодишна служба, днес заместник-директорът на ОДМВР – Пловдив комисар Пламен Иванов връчи на гл. инспектор Валя Тодорова отличието "Почетен знак на МВР – III степен“, присъдено от министъра на вътрешните работи.
От своите колеги пък рожденичката получи плакет за благодарност, цветя и пожелания за здраве, незабравими пътешествия и хубави преживявания. Сред вълнуващите изненади бе и фолклорното изпълнение на ученички от Училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков“ в Пловдив.
