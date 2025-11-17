ИЗПРАТИ НОВИНА
Видна полицайка от Пловдив се пенсионира след 35 години вярна служба
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:45Коментари (0)1579
©
виж галерията
Двоен повод за радост има днес началникът на сектор "Охранителна полиция“ при Пето РУ гл. инспектор Валя Тодорова - наред със своя юбилей, тя отпразнува и последния работен ден, в който слага униформата. След 35-годишната си професионална кариера в редиците на Министерството на вътрешните работи от утре гл. инспектор Тодорова ще се наслаждава на заслужен отдих и повече свободно време за близките.

Заради придобитото право за пенсиониране и безукорната й дългогодишна служба,  днес заместник-директорът на ОДМВР – Пловдив комисар Пламен Иванов връчи на гл. инспектор Валя Тодорова отличието "Почетен знак на МВР – III степен“, присъдено от министъра на вътрешните работи.

От своите колеги пък рожденичката получи плакет за благодарност, цветя и пожелания за здраве, незабравими пътешествия и хубави преживявания. Сред вълнуващите изненади бе и фолклорното изпълнение на ученички от Училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков“ в Пловдив.







Статистика: