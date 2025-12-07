ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вицепрезидентът Илияна Йотова ще присъства на форум в Пловдив
"Акцентът в трите етапа на осъществяването на програмата е българистиката в чуждоезиков контекст. Това се постига чрез първата по рода си идея за литературни маршрути, посветени на "географията“ и историята на литературата ни между 10-и и 21-ви век: от старобългарската литература до най-модерни автори“, обясни в аванс ръководителят на проекта проф. д.ф.н. Любка Липчева от Филологическия Факултет на Пловдивския университет. Литературните маршрути обхващат както канонични автори и традиционни топоси, така и по-периферни места и произведения, допълни проф. Липчева.
От началото на проекта през 2015 г. в опознаването и изследването на българистиката са взели участие повече от 120 студенти и докторанти от 15 висши училища, основната част от които са извън нашата страна. Изготвени са научни публикации на 11 различни езика, като всички разработки са преведени и на български. Проведени са чуждоезикови форуми в няколко държави. Издадени са два многоезични литературни атласа с общ обем от над 800 страници. Функционира и непрестанно се обогатява виртуалният портал "Живописна България. Български литературни маршрути“. Любопитно е, че през десетте години на работа по проекта няколко млади изследователи от висши училища извън нашата страна са защитили докторантури в областта на българистиката.
