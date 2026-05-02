Жители на два района в Пловдив и село Стряма остават с прекъснато или нарушено водоподаване днес поради възникнали аварии на водопроводната мрежа. Ремонтните дейности на повечето обекти се очаква да приключат до 17:00 часа. Това сочат официалните данни от сайта на ВиК – Пловдив, видя Plovdiv24.bg. Екипите на компанията вече работят на терен за отстраняване на повредите.

В градa без вода са следните райони:

Улица "Владивосток“ – поради авария на водопровод, чешмите в района ще бъдат сухи от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Улица "Ландос“ (в участъка до Хаджията Груев) – водоподаването е прекъснато в района на аварията, като се очаква възстановяване в 17:00 ч. Plovdiv24.bg вече съобщи за проблема в кв "Изгрев", като нарушено бе водоподаването в целия град.

Повредата стана близо до бензиностанция "Хаджията Груев". Това е трета авария на същото място за последните месеци. Предния път в изкопа хлътна автомобил. За щастие сега не се е случила подобна каскада.

В областта

Извън областния център, в община Раковски, проблеми има в село Стряма. Там водоподаването е частично нарушено заради авария на водопровод, причинена от външна фирма. Екипите ще работят до окончателното отстраняване на повредата.

В Асеновград проблеми се очаква да има на ул "Орфей" № 3 заради авария на водопровод.

От водоснабдителното дружество се извиняват на потребителите за причиненото временно неудобство.