|ВиК Пловдив с важно предупреждение
В Пловдив намалено водоподаване ще има на 7, 9, 14 и 16 октомври в периода от 9 до 16 ч. На тези дати ще се профилактират последователно ПС "Юг", ПС "Север", ПС "Изток 1", ПС "Изток 2".
Върхови ревизии предстои да се извършат на общо 123 помпени станции, обслужващи населените места в Пловдивска област. Графикът за намаляване на водоподаването по райони е публикуван на сайта на ВиК - Пловдив.
