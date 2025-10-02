ВиК Пловдив с важно предупреждение

© "Водоснабдяване и канализация" Пловдив започна подготовка на съоръженията за есенно-зимния сезон. Профилактиката на електросъоръжаването на помпените станции е планирано да се извърши по график в цялата област до края на месец ноември, предава Plovdiv24.bg.



В Пловдив намалено водоподаване ще има на 7, 9, 14 и 16 октомври в периода от 9 до 16 ч. На тези дати ще се профилактират последователно ПС "Юг", ПС "Север", ​ПС "Изток 1", ​ПС "Изток 2".



Върхови ревизии предстои да се извършат на общо 123 помпени станции, обслужващи населените места в Пловдивска област. Графикът за намаляване на водоподаването по райони е публикуван на сайта на ВиК - Пловдив.