Днес, в ранния следобед, е възникнала верижна катастрофа в лявата лента между шест автомобила на едно от натоварените кръстовища в Пловдив - това на бул. "Източен“ и ул. "Богомил“, предават читатели на Plovdiv24.bg.

По първоначална информация инцидентът е довел единствено до материални щети, без пострадали хора.

По думите на очевидци, сблъсъкът е станал в рамките на секунди, след като един от автомобилите е намалил рязко скоростта. Това е довело до последователно удряне на няколко превозни средства - типичен верижен удар, често причинен от неспазване на дистанция.

На мястото на инцидента бързо са се образували задръствания в двете посоки на булеварда.

Екипи на полицията са пристигнали на място, за да съдействат за освобождаване на пътя. По първоначални данни не се налага транспортиране на участници до болнични заведения.