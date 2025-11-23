Верижен сблъсък между 4 коли на магистралата край Пловдив

© Архивна снимка Катастрофа с няколко автомобила затруднява трафика в пловдивския участък на автомагистрала "Тракия", посока Бургас. Сигналът за верижното ПТП в отсечката 110-112 км е получен към 19 ч. По предварителни данни няма пострадали хора.



Три от автомобилите се намират в аварийната лента, а един - в активната. До изтеглянето им движението е ограничено. На място има полицейски екип, водачите да преминават с повишено внимание.