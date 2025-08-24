ЗАРЕЖДАНЕ...
|Велопоходът на толерантността се завръща на Гребния канал в Пловдив
Събитието е за всички. Хора с увреждания ще се придвижват с колички - самостоятелно или придружавани от приятели и доброволци. Заедно с тях са поканени всички, които имат желание.
"Думата на "Le tour du canal" е "Заедно". Искаме да покажем, че хората с увреждания са част от обществото и ние сме едно. Това няма да е събитие за съчувствие, а празник, в който ще се движим. Искаме "да се потъркаляме" в движение и всеки е добре дошъл - кой с каквото иска. Може с колело, тротинетка, ролери, кънки, детска количка, рикша... Стига да е на колела", заяви организаторът Гергана Дойчинова.
Стартът ще е при трибуните, като символично началото ще бъде дадено от флейтиста със зрителни нарушения Явор Ангелов. За доброто настроение на участниците в програмата е включено парти с безалкохолни коктейли и почерпка, подготвяни от човек в количка. Събитието се организира с подкрепата на Агенцията за хора с увреждания и Община Пловдив.
Фондация "Ела и ти" организира събития, насочени към хора с увреждания. Тази година с помощта на доброволци няколко души в колички бяха качени на Мусала и Черни връх, а през май "Le tour du canal" се проведе в София.
