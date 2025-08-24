ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Велопоходът на толерантността се завръща на Гребния канал в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:28Коментари (0)492
©
Велопоходът на толерантността се завръща на Гребния канал в Пловдив. На 27 септември от 14.00 часа фондация "Ела и ти" подава ръка на хората с увреждания с празник на движението. Тогава ще се проведе "Le tour du canal", в който за един час всеки участник ще може да направи толкова обиколки на канала, колкото иска или успее.

Събитието е за всички. Хора с увреждания ще се придвижват с колички - самостоятелно или придружавани от приятели и доброволци. Заедно с тях са поканени всички, които имат желание.

"Думата на "Le tour du canal" е "Заедно". Искаме да покажем, че хората с увреждания са част от обществото и ние сме едно. Това няма да е събитие за съчувствие, а празник, в който ще се движим. Искаме "да се потъркаляме" в движение и всеки е добре дошъл - кой с каквото иска. Може с колело, тротинетка, ролери, кънки, детска количка, рикша... Стига да е на колела", заяви организаторът Гергана Дойчинова.

Стартът ще е при трибуните, като символично началото ще бъде дадено от флейтиста със зрителни нарушения Явор Ангелов. За доброто настроение на участниците в програмата е включено парти с безалкохолни коктейли и почерпка, подготвяни от човек в количка. Събитието се организира с подкрепата на Агенцията за хора с увреждания и Община Пловдив.

Фондация "Ела и ти" организира събития, насочени към хора с увреждания. Тази година с помощта на доброволци няколко души в колички бяха качени на Мусала и Черни връх, а през май "Le tour du canal" се проведе в София.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Граждани в шок: "Северен" прилича на сметище, а никой не реагира!...
14:00 / 24.08.2025
Програма за честването на 140-та годишнина от Съединението и праз...
12:38 / 24.08.2025
Мъж почина, след като клон падна върху него в Пловдив
10:18 / 24.08.2025
Събориха емблематично заведение в центъра на Пловдив
09:08 / 24.08.2025
Граждани получават безплатно фотоволтаици по програмата за чист в...
08:45 / 24.08.2025
Слънчев и топъл ден очаква Пловдив
08:15 / 24.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
12:47 / 22.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
08:59 / 22.08.2025
Силно земетресение в Румъния
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
09:27 / 23.08.2025
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
14:40 / 22.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Лято 2025
Световна черна хроника
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Огнище на шарка по дребните преживни животни
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: