|"Ваш ли е този номер?": Нова схема за телефонни измами разтревожи пловдивчани
По думите на потърпевши измамниците твърдят, че се обаждат във връзка със скорошна акция срещу сайтове с пиратско съдържание, човекът отсреща е станал жертва на хакерска атака или е "замесен“ в разследване. Под този претекст те настояват да им бъдат продиктувани данните от банковата карта – номер, валидност и код за сигурност.
Когато получат отказ, обаждащите се стават агресивни, отправят заплахи и заявяват, че ще изпратят полиция, която да арестува жертвата. Според пострадали, гласовете говорят добър български, но със специфичен акцент, като има съмнения, че част от обажданията произхождат от Румъния.
Паралелно с това не спират и измамите, свързани с Revolut, при които хората получават обаждания през Viber. Измамниците се представят за служители на финансовата платформа и искат кодове за достъп, ПИН или потвърждения, с цел да поемат контрол над профилите.
Предупрежденията към гражданите са, че никоя банка, полиция, държавна институция или финансова платформа не изисква по телефона данни от банкови карти, ПИН кодове, CVV кодове или еднократни пароли. Полицията не извършва арести и не води разследвания чрез телефонни обаждания и заплахи. Обаждания от скрит номер, придружени от внушения за спешност, разследване или акция са ясен признак за измама. При подобно обаждане прекратете разговора незабавно и подайте сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР, съобщава Нова телевизия.
