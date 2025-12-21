Вандализъм на паркинга на голям магазин в Пловдив крие голяма опасност

© Фейсбук В популярна пловдивска група, Plovdiv24.bg попадна на снимка, олицетворяваща нов вид вандализъм – умишлено разпръскване на остри предмети на паркинг на голям хипермаркет в "Тракия". Това, което на пръв поглед изглежда като небрежност, много е вероятно да се окаже целенасочен акт на злонамереност.



"Колко злоба трябва да таиш,че да ги изсипеш с шепи на паркинга на "Кауфланд" в "Тракия", гласи текста под снимката.



В конкретния случай едва ли може да говорим за "война за паркоместа", а по-скоро за хулиганство. Мотивите за опасната шега могат да бъдат различни, но последствията могат да бъдат доста сериозни.