Читател се свърза с Plovdiv24.bg и сигнализира за тежка ситуация по основни булеварди в града.



"От Английската гимназия до кръговото за Джъмбо – задръстване. По бул. "Марица-юг“ – от Водната палата към Центъра – тежко задръстване. Източен към надлез Родопи – брутално задръстване. Явно вече Пловдив се напълни“, пише пловдивчанинът.



"Ситуацията е особено тежка в час-пик, когато хората се прибират от работа. Чувството е, че градът просто е спрял“, добавя той.



Читателят също така отбелязва, че общественият транспорт също е претоварен, а пешеходците трудно преминават по тротоарите, които са задръстени от паркирани автомобили.







