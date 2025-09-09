ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ваканцията свърши и Пловдив се напълни! Брутални задръствания из целия град
"От Английската гимназия до кръговото за Джъмбо – задръстване. По бул. "Марица-юг“ – от Водната палата към Центъра – тежко задръстване. Източен към надлез Родопи – брутално задръстване. Явно вече Пловдив се напълни“, пише пловдивчанинът.
"Ситуацията е особено тежка в час-пик, когато хората се прибират от работа. Чувството е, че градът просто е спрял“, добавя той.
Читателят също така отбелязва, че общественият транспорт също е претоварен, а пешеходците трудно преминават по тротоарите, които са задръстени от паркирани автомобили.
