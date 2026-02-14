© виж галерията Филм, в който хуманоиден робот общува с ученици. Дрон демонстрира възможностите си в учебна среда. Роботизирана ръка, цифров микроскоп и анализ на реални данни допълват картината. Това не е част от технологично изложение, а част от учебния процес в ОУ "Кочо Честеменски".



С прожекцията на собствен научнопопулярен филм училището официално представи новоизградените си STEM зони, реализирани с оборудване, осигурено по Националния план за възстановяване и устойчивост. Събитието събра родители, представители на училищното настоятелство, Обществения съвет и деца от подготвителната група.



Филмът представя STEM уроци, реализирани с високотехнологично оборудване – хуманоиден робот, дрон, роботизирана ръка, цифров микроскоп и метеорологична станция. Техниката се използва в двата специализирани кабинета – по природни науки и по математика, информатика и роботика, както и в шестте високотехнологични класни стаи. В кадрите се вижда как ученици анализират реални метеорологични данни, наблюдават микроскопски структури, програмират роботизирани системи и работят по практически задачи. Учебното съдържание излиза от рамката на теорията и намира приложение в конкретни дейности.



ОУ "Кочо Честеменски" в Пловдив е сред първите училища в страната, които въвеждат хуманоиден робот в обучението в основен курс. Технологията се използва като инструмент в уроците – за демонстрации, интерактивни задачи и повишаване интереса към науката и програмирането. Практическата насоченост позволява знанията да бъдат усвоявани чрез изследване, анализ и работа в екип.



Как подготвят уроците си, как съчетават различни предметни области и как насърчават учениците да мислят самостоятелно разказаха учителите от училището, които работят активно по STEM направлението. Според тях, новата среда изисква по-прецизно планиране, но дава възможност за по-дълбоко разбиране на учебния материал и по-голяма ангажираност на учениците.



Присъстващите на премиерата на филма останаха впечатлени и определих видяното като изключително сериозна стъпка в овладяването на новите технологии. Най-силно впечатление им направи увереността, с която учениците представиха своята работа и обясняваха как стигат до решенията си. Сред публиката на филма бяха и децата от подготвителната група. С любопитство те наблюдаваха демонстрациите – първи досег със STEM среда, която постепенно ще се превърне в част от тяхното обучение.



Новите STEM зони в ОУ "Кочо Честеменски" въвеждат модел на обучение, при който ученикът е активен участник, а учителят – ментор и организатор на процеса. В природните науки акцентът е върху експеримента и наблюдението, в математиката и информатиката – върху логическото мислене и приложението в реални ситуации, а роботиката обединява програмиране, инженерно мислене и работа в екип.



"Технологиите са инструмент. Нашата истинска цел е да изградим млади хора, които мислят самостоятелно, създават смело и вярват в собствените си възможности. Не ни трябват просто модерни класни стаи, а ученици с куража да задават въпроси и с увереността да търсят и отстояват отговорите им", заяви директорът Златка Алдженаби.



След официалната премиера филмът е предвиден за използване и в часовете на класа във всички паралелки и подготвителни групи, за да достигне до цялата училищна общност и да представи възможностите на STEM обучението в пълен обем.



С реализирането на новите зони ОУ "Кочо Честеменски" поставя акцент върху практико-приложното знание и върху създаването на среда, в която въпросите са насърчавани, експериментът е част от процеса, а ученето се превръща в активно търсене и откриване.