|В "Западен" чистят дигата на река Марица, а парк "Ружа" оживява с няколко събития
Тази събота (4 октомври) в 11:00 ч. на северната страна на моста на Гребната база ще се съберат доброволци от всички възрасти, за да почистят дигата на Марица – място, любимо на пловдивчани за разходки и спорт, но и много замърсено от недобросъвестни хора.
Организатор е гражданското сдружение "Пловдив – град за хората". Инициативата ще се реализира с подкрепата на Район "Западен" и IBM България. За участниците ще бъдат осигурени чували и ръкавици. За да се запази мястото по-дълго време чисто, те планират да изработят и поставят образователни табели. Кметът на "Западен" Тони Стойчева също ще взема участие, като призовава активните граждани да се присъединят към акцията. В последно време проблемите чистотата в района се задълбочиха и районната администрация провежда информационна кампания за реда и правилата за изхвърлянето на различните видове отпадъци.
В неделя (5 октомври) парк "Ружа" ще се оживее с приключения, игри и забавления. ADRA България и Район "Западен" отправят канят деца и родители да станат част от събитията "Приключенски остров" и "Щастливи заедно".
Малчуганите ще се забавлява в детските работилници – ще рисуват, четат и изработват бижута. Красимира Пекова ще сподели съвети за здравословно хранене и спорт, ще покаже и как се правят гривнички със здравословни мотиви. Организаторите са поканили и психолози, които ще дадат полезни съвети на родителите.
Настроението ще се повдигне с атракции като въжен лифт и въртележка, вълнуващо преживяване ще бъде боят с възглавници и играта с топки. Участниците ще приготвят и вкусен скаутски хляб.
