ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|В "Тракия" започва раздаването на пакети с хранителни продукти
Кампанията стартира днес и е част от операция "Подкрепа“ по Програма "Храни и основно материално подпомагане“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския социален фонд Плюс.
Помощта е предназначена за уязвими лица и семейства, определени от Агенцията за социално подпомагане, която е осигурила продуктите. Всеки одобрен ще получи захар, спагети, тоалетен сапун, шампоан, паста и четка за зъби, тоалетна хартия, както и перилни, почистващи и хигиенни материали.
Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК – Пловдив до 5 декември 2025 г.
Проверка дали дадено лице има право на подпомагане може да се направи по ЕГН на сайта: https://foodprogram.redcross.bg/.
Адрес за получаване на пакетите: Кметство "Тракия“, бул. "Освобождение“ № 63. Период: 17.10 – 05.12.2025 г.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
ПУ изгражда нови центрове за дуално обучение, инженерни технологи...
23:00 / 16.10.2025
Легендарните The Cure, Gorillaz и Moby идват в Пловдив
21:19 / 16.10.2025
Сеизмолог: Край Пловдив е нормално всяка година да има поне едно ...
20:35 / 16.10.2025
Тежък инцидент в Пловдив! Шофьорка блъсна 4-годишно дете и мъж на...
18:21 / 16.10.2025
Нова присъда за шофьорката, убила дете на пешеходна пътека в Плов...
17:34 / 16.10.2025
Апелативният съд не пусна от ареста един от обвинените за фалшиви...
21:38 / 16.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нова звездна сватба на хоризонта
16:17 / 15.10.2025
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Разводът май няма да им се размине
16:33 / 15.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS