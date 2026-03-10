Сподели close
В РИОСВ - Пловдив няма подаден сигнал за изпуснати отровни змии в близост до Цар Симеоновата градина и Турското консулство. Това съобщиха специално за Plovdiv24.bg от пресцентъра на инспекцията във връзка със сигнала до медията ни: Изпуснати са силно отровни и опасни змии: С бележки предупредиха пловдивчани.

На тел. 112 също няма подаден сигнал, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Пловдив.

От РИОСВ припомниха за подобен случай преди години, в който също е имало закачени такива предупреждения в района на детска площадка до парка на "Каменица". Оказало се, че бележките са били разлепени от ученици, които са си направили шега. 

Въпреки това от РИОСВ призовават да бъдат проверени камерите в близост до консулството и други ведомства там, за да се установи кой е разлепил бележките.