Oт 16 до 23 март, при благоприятни метеорологични условия, на територията на шестте административни района в Пловдив ще се осъществи канална дератизация. Това е едно от плановите мероприятия, което община Пловдив реализира няколко пъти в годината във връзка с борба с гризачи и друг вид вредители, информираВ уличните дъждоприемни шахти се зарежда препарат (родентицид) за борба срещу тях, съобщиха от кметската администрацията.Специализираните екипи на ОП "Дезинфекционна станция“ ще извършват дейностите по следния предварително подготвен график :- 16.03.2026 г. – район "Централен“- 17.03.2026 г. – район "Централен“ и район "Източен“- 18.03.2026 г. – район "Тракия“- 19.03.2026 г. – район "Южен“- 20.03.2026 г. – район "Западен“- 23.03.2026 г. – район "Северен“За да може успешно да се реализира кампания за борба срещу гризачи, от общинското предприятие апелират пловдивчани да не паркират своите автомобили върху дъждоприемните шахти.Това се отнася за часовете в работно време и по-конкретно от 8 ч. до 15.30 ч. в дните, посочени в работния график.