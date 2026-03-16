В Пловдив започва кампания за борба с гризачите, не паркирайте върху шахтите
В уличните дъждоприемни шахти се зарежда препарат (родентицид) за борба срещу тях, съобщиха от кметската администрацията.
Специализираните екипи на ОП "Дезинфекционна станция“ ще извършват дейностите по следния предварително подготвен график :
- 16.03.2026 г. – район "Централен“
- 17.03.2026 г. – район "Централен“ и район "Източен“
- 18.03.2026 г. – район "Тракия“
- 19.03.2026 г. – район "Южен“
- 20.03.2026 г. – район "Западен“
- 23.03.2026 г. – район "Северен“
За да може успешно да се реализира кампания за борба срещу гризачи, от общинското предприятие апелират пловдивчани да не паркират своите автомобили върху дъждоприемните шахти.
Това се отнася за часовете в работно време и по-конкретно от 8 ч. до 15.30 ч. в дните, посочени в работния график.
