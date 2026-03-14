Кметът на район "Южен" Атанас Кунчев благоустроява предблоково пространство, което се използва за паркиране на автомобили от хората, които живеят на ул. "Даме Груев" № 28-34, информира Plovdiv24.bg.

Районната администрация е пуснала обществена поръчка, в която е включено разваляне и полагане на настилки, изкопни дейности, профилиране и уплътняване на земно легло, доставка и полагане на асфалтобетон, обособяване на паркоместа, изграждане на тротоарни настилки, отводняване, доставка и монтаж на тръби за канализация, доставка и монтаж на улично осветление и други. 

Подготвителни работи включват временна организация на движението, геодезическо трасиране, почистване на строителната площ (1 704,55 м2), разваляне на тротоарни плочи, бордюри, асфалтова настилка и бетон; Обособяване на паркоместа — изкопни дейности, профилиране и уплътняване на земно легло. Паркингът трябва да е готов за 120 дни.

Прогнозната стойност на строително-ремонтните дейности е 183 200 евро. Срокът за подаване на оферти е 23 март, а възложител е кметът Кунчев.