Атанас Кунчев благоустроява предблоково пространство, което се използва за паркиране на автомобили от хората, които живеят на ул. "Даме Груев" № 28-34, информира Plovdiv24.bg.
Районната администрация е пуснала обществена поръчка, в която е включено разваляне и полагане на настилки, изкопни дейности, профилиране и уплътняване на земно легло, доставка и полагане на асфалтобетон, обособяване на паркоместа, изграждане на тротоарни настилки, отводняване, доставка и монтаж на тръби за канализация, доставка и монтаж на улично осветление и други.
Подготвителни работи включват временна организация на движението, геодезическо трасиране, почистване на строителната площ (1 704,55 м2), разваляне на тротоарни плочи, бордюри, асфалтова настилка и бетон; Обособяване на паркоместа — изкопни дейности, профилиране и уплътняване на земно легло. Паркингът трябва да е готов за 120 дни.
Прогнозната стойност на строително-ремонтните дейности е 183 200 евро. Срокът за подаване на оферти е 23 март, а възложител е кметът Кунчев.
ЗАРЕЖДАНЕ...
преди 4 ч. и 25 мин.
Наско нациста, или още тъпото. За съд са. КАЛНО ПЕТНО!??? Това си е зелена площ , в ковто бай Ганю си паркира безконтролно и безнаказано! Утре ше си купи 2, 3 кола и пак ще намери градинка да паркира. И така докога?? До последната зелена площ. А Наско с ниското чело, завършил люпилнята за властимащи- ВСИ,ще си взима комисионите от строежите! ПРОКУРАТУРАТА СЪБУДЕТЕ СЕ!
Христо Бояджиев
преди 7 ч. и 34 мин.
Задават се избори,затова се разшетаха,досега се спъваха и не виждаха в краката си,все на горе гледаха.
Стамат89
преди 8 ч. и 59 мин.
Я, градинка пред блока. Ама как не сте я продали и да се тропне едно комплексче отгоре? Нещо пак са се объркали
