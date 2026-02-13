В Пловдив търсят главен счетоводител за 1078 евро бруто

© Общинското предприятие "Младежки център" в Пловдив обяви конкурси за заемане на две длъжности - главен счетоводител и експерт ТРЗ, личен състав и счетоводител-касиер, предава Plovdiv24.bg.



Главният счетоводител организира, ръководи, контролира и отговаря за финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешно-финансовия контрол на предприятието. Кандидатите за позицията трябва да са магистър по икономика, счетоводна отчетност, счетоводство и контрол, да имат минимум 5 години счетоводен стаж и да умее да работи със счетоводни и складови програмни продукти. Заплатата за тази позиция е 1078 евро бруто.



Преките задължения на експерта като ТРЗ и личен състав включват организирането, воденето и отговорността за съхранението на личните трудови досиета на наетите служители, съгласно нормативните изисквания. Като счетоводител-касиерът той е материално отговорно лице (МОЛ) и негов ангажимент е приемането, отчитането, раздаването и съхраняването на парични средства и документи. Необходимо е кандидатите да имат средно-специално образование, да имат минимум 2 години трудов стаж и работа с бюджетно счетоводство и да работят със счетоводни и програмни продукти "Конто". Възнаграждението е 869 евро бруто.