ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|В Пловдив търсят главен счетоводител за 1078 евро бруто
Главният счетоводител организира, ръководи, контролира и отговаря за финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешно-финансовия контрол на предприятието. Кандидатите за позицията трябва да са магистър по икономика, счетоводна отчетност, счетоводство и контрол, да имат минимум 5 години счетоводен стаж и да умее да работи със счетоводни и складови програмни продукти. Заплатата за тази позиция е 1078 евро бруто.
Преките задължения на експерта като ТРЗ и личен състав включват организирането, воденето и отговорността за съхранението на личните трудови досиета на наетите служители, съгласно нормативните изисквания. Като счетоводител-касиерът той е материално отговорно лице (МОЛ) и негов ангажимент е приемането, отчитането, раздаването и съхраняването на парични средства и документи. Необходимо е кандидатите да имат средно-специално образование, да имат минимум 2 години трудов стаж и работа с бюджетно счетоводство и да работят със счетоводни и програмни продукти "Конто". Възнаграждението е 869 евро бруто.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Жълт код за Пловдив и още 9 области
08:09 / 13.02.2026
Удар на пловдивската полиция, двама са арестувани до гараж в "Юже...
17:21 / 12.02.2026
След свирепата катастрофа на АМ "Тракия" и погубено семейство съд...
16:55 / 12.02.2026
Кално поле в центъра на Пловдив се използва като нерегламентиран ...
09:33 / 13.02.2026
Решиха за мярката на мъжа, ударил жестоко ученик пред заведение в...
17:34 / 12.02.2026
В Пловдив откриват нови паралелки, свързани с модерните професии
16:00 / 12.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Пари, много пари при четири зодии днес
09:25 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS