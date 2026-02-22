ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Пловдив стартират обучения по роботика със стипендии за деца
Школа "Търсачите" организира демо уроци на 28 февруари, 1, 7 и 8 Март 2026 г. Място на провеждане е Четвърти корпус на Техническия университет – филиал Пловдив.
Партньор и домакин на Школа Търсачите в Пловдив е Техническият университет. Именно там ще се проведат както демо уроците, така и заниманията от програмата. По време на демо уроците децата ще направят първите си стъпки в света на роботиката, а споделените впечатления ще дадат добър ориентир за родителите им дали да продължат напред и подкрепят детето си в процеса на кандидатстване за стипендия. След оценяване на кандидатурите, родителите получават обратна връзка за финалното решение.
Търсачите не предлага "платена форма“ за участие в Ателиетата по роботика.
Стипендиите за деца се осигуряват от Голямата Оранжева Фондация - създател на Школа "Търсачите". Фондацията финансира организацията на ателиетата и напълно покрива участието на одобрените деца, така че водещ критерий да бъде мотивацията, а не финансовата възможност на семейството.
През това време осигури за много деца както първата среща с технологиите, така и
следващите им стъпки в натрупването на нови знания и умения, формиране на траен интерес към програмиране, науки и инженерство. Философията на Школа "Търсачите“ е, че ученето се случва чрез търсене, експериментиране и увереност да опитваш. Ателиетата по роботика насърчават децата да задават въпроси, да пробват и да намират решения, да работят в екип - умения, които
остават далеч отвъд едно занимание и едно ниво на програмата по роботика.
Повече за Школа "Търсачите", за заниманията по роботика и за градовете, в които
може да ни намерите на адрес: https://www.tarsachite.education/
