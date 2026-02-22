© виж галерията Школа "Търсачите" отваря врати на своите Ателиета по роботика в Пловдив. Обученията по роботика ще започнат с деца на възраст от 7 до 12 години.



Школа "Търсачите" организира демо уроци на 28 февруари, 1, 7 и 8 Март 2026 г. Място на провеждане е Четвърти корпус на Техническия университет – филиал Пловдив.



Партньор и домакин на Школа Търсачите в Пловдив е Техническият университет. Именно там ще се проведат както демо уроците, така и заниманията от програмата. По време на демо уроците децата ще направят първите си стъпки в света на роботиката, а споделените впечатления ще дадат добър ориентир за родителите им дали да продължат напред и подкрепят детето си в процеса на кандидатстване за стипендия. След оценяване на кандидатурите, родителите получават обратна връзка за финалното решение.



Търсачите не предлага "платена форма“ за участие в Ателиетата по роботика.



Стипендиите за деца се осигуряват от Голямата Оранжева Фондация - създател на Школа "Търсачите". Фондацията финансира организацията на ателиетата и напълно покрива участието на одобрените деца, така че водещ критерий да бъде мотивацията, а не финансовата възможност на семейството.



През това време осигури за много деца както първата среща с технологиите, така и



следващите им стъпки в натрупването на нови знания и умения, формиране на траен интерес към програмиране, науки и инженерство. Философията на Школа "Търсачите“ е, че ученето се случва чрез търсене, експериментиране и увереност да опитваш. Ателиетата по роботика насърчават децата да задават въпроси, да пробват и да намират решения, да работят в екип - умения, които



остават далеч отвъд едно занимание и едно ниво на програмата по роботика.



Повече за Школа "Търсачите", за заниманията по роботика и за градовете, в които



може да ни намерите на адрес: https://www.tarsachite.education/