В Пловдив ще се проведе областният етап на конкурса "Пожарникар на 2025 година"

© Plovdiv24.bg Директорът на РДПБЗН-Пловдив старши комисар Васил Димов Днес, 27 януари 2026г., от 10.00 ч. в Дома на културата "Борис Христов" в Пловдив (Голяма зала) ще се проведе областният етап на конкурса "Пожарникар на 2025 година“, информират от областната дирекция.



По време на церемонията ще бъдат наградени служители в категориите:



- пожарогасителна и спасителна дейност



-контролна дейност



- превантивна дейност



Ще бъдат връчени и отличия за принос на служител и партньор, допринесли за повишаване на пожарната безопасност и защитата на населението.