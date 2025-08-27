ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|В Пловдив се роди Габриела, след пето поред цезарово сечение за майката в рамките на 10 години
Пето поредно цезарово сечение носи съществено повишен риск от интраоперативни усложнения като сраствания, по-голяма кръвозагуба, възможност за засягане на близки органи и по-висока вероятност от усложнения, свързани с плацентарното залавяне.
Наред с тези рискове, в деветия месец при пациентката се установи тежка тромбоцитопения (понижен брой тромбоцити) – състояние, което допълнително увеличава риска от кървене по време на операция.
Заради сериозните рискови фактори раждането беше планирано и проведено по стриктен протокол с мултидисциплинарна координация, осигуряване на тромбоцитен концентрат, готовност за кръвопреливане и хемостаза, разширен анестезиологичен план и неонатологична подготовка. Добрата организация и опитът на екипа позволиха оперативният риск да бъде контролиран, а следоперативното проследяване потвърди, че майката и новороденото са в отлично състояние.
Въпреки високорисковата операция, по време на раждането успешно беше взета проба за съхранение на стволови клетки от пъпна връв на бебето. Пробата е криосъхранена в тъканна банка "Селена целс“, по желание на семейството, като допълнителна инвестиция в бъдещото здраве на детето и неговите братя и сестра.
Семейството вече има четири деца – две момчета и две момичета. Преди настоящата бременност пациентката е имала неуспешна първа бременност. По-големите деца са на 8 години и 6 месеца, 6 години и 1 година и 9 месеца. След като разбират за бременността, родителите първоначално били притеснени, но вземат съзнателното решение да продължат, вярвайки, че ще се справят и като семейство на четири деца.
"Петото поред секцио винаги е операция с висок риск. Когато е налице и тромбоцитопения, подготовката на екипа, уменията и екипната работа са ключови за постигане на добър резултат,“ коментира проф. Благовест Пехливанов.
"Това раждане беше пример за прецизно планиране и професионално изпълнение – от предоперативната оценка до здрави майка и бебе на финала,“ допълни д-р Бране Лазороски.
От болница "Селена“ напомнят, че повторните цезарови сечения изискват индивидуална оценка на риска, внимателно проследяване и раждане в лечебно заведение с опит във високорискова акушерска помощ. При състояния като тромбоцитопения е ключова тясната координация между акушер-гинеколози, анестезиолози и неонатолози и хематолози.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути ...
17:34 / 29.08.2025
Адвокат: Дано тези хора не са представителна извадка на обществот...
17:18 / 29.08.2025
Дете се разхлади във фонтана пред община Пловдив
15:12 / 29.08.2025
Пловдивчанин ограби летовничка
14:22 / 29.08.2025
Oт скролване до дигитални умения – 5 стъпки към нови професионалн...
14:21 / 29.08.2025
Дани Каназирева поряза затворник
15:15 / 29.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS