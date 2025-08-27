ИЗПРАТИ НОВИНА
В Пловдив се роди Габриела, след пето поред цезарово сечение за майката в рамките на 10 години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:24 / 27.08.2025
На 25 август в болница "Селена“ се роди малката Габриела след пето поред цезарово сечение за майката в рамките на 10 години. Операцията беше извършена от екипа на д-р Бране Лазороски, проф. Благовест Пехливанов, анестезиологa д-р Драгистин Кренчев и неонатолога д-р Зорница Димова. Майката и бебето са в отлично състояние.

Пето поредно цезарово сечение носи съществено повишен риск от интраоперативни усложнения като сраствания, по-голяма кръвозагуба, възможност за засягане на близки органи и по-висока вероятност от усложнения, свързани с плацентарното залавяне.

Наред с тези рискове, в деветия месец при пациентката се установи тежка тромбоцитопения (понижен брой тромбоцити) – състояние, което допълнително увеличава риска от кървене по време на операция.

Заради сериозните рискови фактори раждането беше планирано и проведено по стриктен протокол с мултидисциплинарна координация, осигуряване на тромбоцитен концентрат, готовност за кръвопреливане и хемостаза, разширен анестезиологичен план и неонатологична подготовка. Добрата организация и опитът на екипа позволиха оперативният риск да бъде контролиран, а следоперативното проследяване потвърди, че майката и новороденото са в отлично състояние.

Въпреки високорисковата операция, по време на раждането успешно беше взета проба за съхранение на стволови клетки от пъпна връв на бебето. Пробата е криосъхранена в тъканна банка "Селена целс“, по желание на семейството, като допълнителна инвестиция в бъдещото здраве на детето и неговите братя и сестра.

Семейството вече има четири деца – две момчета и две момичета. Преди настоящата бременност пациентката е имала неуспешна първа бременност. По-големите деца са на 8 години и 6 месеца, 6 години и 1 година и 9 месеца. След като разбират за бременността, родителите първоначално били притеснени, но вземат съзнателното решение да продължат, вярвайки, че ще се справят и като семейство на четири деца.

"Петото поред секцио винаги е операция с висок риск. Когато е налице и тромбоцитопения, подготовката на екипа, уменията  и екипната работа са ключови за постигане на добър резултат,“ коментира проф. Благовест Пехливанов.

"Това раждане беше пример за прецизно планиране и професионално изпълнение – от предоперативната оценка до здрави майка и бебе на финала,“ допълни д-р Бране Лазороски.

От болница "Селена“ напомнят, че повторните цезарови сечения изискват индивидуална оценка на риска, внимателно проследяване и раждане в лечебно заведение с опит във високорискова акушерска помощ. При състояния като тромбоцитопения е ключова тясната координация между акушер-гинеколози, анестезиолози и неонатолози и хематолози.







