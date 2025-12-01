В Пловдив сбъдват желанията на седмина

© Facebook Пловдивдският театър ще изпълни коледните желания на 7 човека, видя Plovdiv24.bg.



"Тази Коледа Драматичен театър – Пловдив ще внесе топлина, настроение и празнична магия за своята публика! Театърът отново ще зарадва седем зрители, като сбъдне техните коледни желания.



Ако искате да направите специален жест към себе си или към любим човек, минете през фоайето на театъра, където ви очаква коледната пощенска кутия. В нея можете да пуснете желаното от вас заглавие на спектакъл от репертоара на Драматичен театър – Пловдив.



На 22 декември малките помощници на театъра – веселите театрални джуджета – ще изтеглят на случаен принцип имената на седем щастливци. Всеки от тях ще получи безплатна покана за две места за избраното представление.



Защото, както и в театъра, така и в живота винаги има място за чудеса и приключения."