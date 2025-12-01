ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|В Пловдив сбъдват желанията на седмина
"Тази Коледа Драматичен театър – Пловдив ще внесе топлина, настроение и празнична магия за своята публика! Театърът отново ще зарадва седем зрители, като сбъдне техните коледни желания.
Ако искате да направите специален жест към себе си или към любим човек, минете през фоайето на театъра, където ви очаква коледната пощенска кутия. В нея можете да пуснете желаното от вас заглавие на спектакъл от репертоара на Драматичен театър – Пловдив.
На 22 декември малките помощници на театъра – веселите театрални джуджета – ще изтеглят на случаен принцип имената на седем щастливци. Всеки от тях ще получи безплатна покана за две места за избраното представление.
Защото, както и в театъра, така и в живота винаги има място за чудеса и приключения."
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив се бори за приз в конкурса "Сграда на годината"
10:21 / 01.12.2025
Софиянка пострада в мол в Пловдив: Чак в количката към линейката ...
09:07 / 01.12.2025
Откриват ледената пързалка, вижте какви ще са цените
09:00 / 01.12.2025
Пловдивчани ще протестират, докато кметът пали коледната елха
07:00 / 01.12.2025
Дара Екимова, Нели Петкова, Виктор Калев и Биг Бенд с концерти в ...
06:30 / 01.12.2025
Коледната елха грейва в центъра на Пловдив
05:10 / 01.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
15:57 / 29.11.2025
Днес става на 70: Родена е в Бургас, обичат я хиляди - дори и в Гърция
09:24 / 29.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS