ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
В Пловдив сбъдват желанията на седмина
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:20Коментари (0)237
© Facebook
Пловдивдският театър ще изпълни коледните желания на 7 човека, видя Plovdiv24.bg.

"Тази Коледа Драматичен театър – Пловдив ще внесе топлина, настроение и празнична магия за своята публика! Театърът отново ще зарадва седем зрители, като сбъдне техните коледни желания.

Ако искате да направите специален жест към себе си или към любим човек, минете през фоайето на театъра, където ви очаква коледната пощенска кутия. В нея можете да пуснете желаното от вас заглавие на спектакъл от репертоара на Драматичен театър – Пловдив.

На 22 декември малките помощници на театъра – веселите театрални джуджета – ще изтеглят на случаен принцип имената на седем щастливци. Всеки от тях ще получи безплатна покана за две места за избраното представление. 

Защото, както и в театъра, така и в живота винаги има място за чудеса и приключения."







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив се бори за приз в конкурса "Сграда на годината"
10:21 / 01.12.2025
Софиянка пострада в мол в Пловдив: Чак в количката към линейката ...
09:07 / 01.12.2025
Откриват ледената пързалка, вижте какви ще са цените
09:00 / 01.12.2025
Пловдивчани ще протестират, докато кметът пали коледната елха
07:00 / 01.12.2025
Дара Екимова, Нели Петкова, Виктор Калев и Биг Бенд с концерти в ...
06:30 / 01.12.2025
Коледната елха грейва в центъра на Пловдив
05:10 / 01.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
09:15 / 29.11.2025
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
14:12 / 30.11.2025
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
15:50 / 30.11.2025
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
13:27 / 29.11.2025
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
15:57 / 29.11.2025
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
21:15 / 30.11.2025
Днес става на 70: Родена е в Бургас, обичат я хиляди - дори и в Гърция
Днес става на 70: Родена е в Бургас, обичат я хиляди - дори и в Гърция
09:24 / 29.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Протести срещу Бюджет 2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: