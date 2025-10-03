© виж галерията На 7 октомври от 18:00 часа в Народна библиотека "Иван Вазов“ – Пловдив ще се състои представянето на първата биографична книга, посветена на легендарния български певец от 30-те години на ХХ век – Аспарух Лешников, известен с артистичния си псевдоним Ари. Автор на изданието е д-р Веселина Узунова – историк и изследовател, която отдава почит на "Рицаря на горното фа“ с проникновен и богато документиран разказ.



Книгата "Целувам ви, Аспарух Лешников“ излезе от печат тази пролет и вече е представяна в редица градове, свързани с живота на изпълнителя – Стара Загора, София, Хасково, Сливен, Варна, Бургас, Ямбол. Премиерата в столицата през месец май беше водена от телевизионния водещ Драгомир Драганов, а сред гостите присъстваха известни български поп-изпълнители, както и внучката на Аспарух Лешников – Джесика.



В историята на българската музика има имена, които блестят със световна слава, но у нас остават в сянка. Такъв е случаят с Аспарух Лешников – Ари, тенорът от "Comedian Harmonists“, покорил сцените на Европа през 30-те години. След края на Втората световна война, новата власт в България го заклеймява като "неблагонадежден“ – заради кариерата му в Германия, заради западната му музика, заради успеха му. Биографията му е изопачена, животът му – смазан. Тридесет години той живее в забвение, без дом, без пенсия, без признание. Чисти столичните паркове, за да се изхранва, а случайни минувачи шепнат: "Този възрастен мъж е Аспарух Лешников – Ари“.



Социалистическата критика го игнорира, а музиката му е обявена за "повърхностна и несериозна“. В Германия, където е обичан, бивши колеги го очернят, а той няма как да се защити. В България го описват като надменен и мълчалив, докато на Запад го помнят като любимец на публиката. Едва в края на живота му, няколко млади критици се осмеляват да нарушат тишината и да признаят: Лешников е пионер, артист с дарба и професионализъм.



И все пак, дори днес, неговото име рядко се споменава. В епоха, в която култът към бутафорната история и фолклорна патетика доминира, истинските творци като Ари остават извън вниманието на публиката. Разказът за живота на големия певец е и разказ за съдбата на таланта, изправен пред безразличието на властта, за непреходната красота и човешкото достойнство, което оцелява въпреки забравата, за болезнената цена на това да бъдеш велик в общество, което не умее да пази паметта си.



Книгата се радва на голяма популярност. Авторът споделя, че продуценти вече проявяват интерес към нея като бъдещ филмов проект.



Входът за събитието е свободен. Гостите ще имат възможност да се сдобият с екземпляр от книгата и да получат автограф от авторката.