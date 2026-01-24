© Plovdiv24.bg Намаляване на хранителния отпадък от пекарна е проектът на студентски екип 4, създаден в рамките на иновативната образователна инициатива GEN I: ГЕНЕРАЦИЯ ИНОВАЦИЯ – "Бъдещето на храната".



Младите хора са създали мобилно приложение, чрез което се подава предвалителна заявка за определени продукти в определен час. По този начин се предотвратява изпичането на голямо количество закуски, които остават некупени.



Проектът е един от петте претенденти за голямата награда от 10 000 лева (равностойността в евро), предава Plovdiv24.bg.



Припомняме, че процедурата за кандидатстване беше отворена през октомври с покана до петте висши учебни заведения в Пловдив - Технически университет – София, филиал Пловдив, Университет по хранителни технологии, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски“, Медицински университет – Пловдив и АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“. След внимателна селекция са избрани 28 студенти от 21 специалности, които са разпределени в пет отбора.



Подробности гледайте в прикаченото видео!



