В Пловдив показват очила, които имитират как алкохолът влияе на шофьорите

© Фондация "Ани и Явор: Ключът е любовта" кани жителите и гостите на Пловдив на официалното откриване на благотворителната изложба с финалистите от националния конкурс за рисунка "Шофирай със сърце и разум", претворено в ден, посветен на пътната безопасност – за деца, родители и всички, които вярват, че промяната започва с нас.



Днес от 12:00 ч., мостовото съоръжение над ул. "Гладстон" (площад Централен), Пловдив, Вход свободен.



Това не е обикновено откриване на изложба – а събитие, което създаваме с мисия – да докоснем сърца и да напомним за отговорността, която всеки от нас носи на пътя.



Изложбата представя 18-те финалисти от националния конкурс за рисунка "Шофирай със сърце и разум" – деца и младежи от различни краища на България, които превърнаха своите страхове, мечти и надежди в творби с истинско човешко послание: "Шофирай със сърце и разум. Пази живота. Някой ни чака. Някой ни обича."



Тази изложба не е само творческо пътешествие, а силно послание – глас на младите творци за осъзнатост, внимание и грижа към живота.



В изложбата са включени и две допълнителни творби на участници в конкурса, както и две творби на Ани и Явор – в чиято памет е създадена фондацията:



Творба от серия "Очи" на Ани, придружена с неин любим цитат – послание към всички;



Фотография на Явор "Времето не чака" – напомняне, че всеки миг има значение.



След успеха в София и Бургас, изложбата пристига в Пловдив, за да достигнат посланията на младите творци до още повече хора. Те ни напомнят, че дължим на всички деца на България по-безопасен свят – свят, в който да растат спокойно, да мечтаят смело и да творят с любов.



С подкрепата на Община Пловдив и в партньорство с Коледен базар "Капана", изложбата ще бъде част от коледната програма на града като част от Коледен базар "Капана" 2025.



В духа на Рождество, тя ще напомня на посетителите, че най-ценният дар, който можем да си подарим е да пазим живота – своя и на другите.



Да помним и пазим паметта на всички деца, младежи и невинно погубени на пътя, като си обещаем – заедно да направим така, че всеки да се прибира у дома, там, където го очакват. За да бъдат домовете изпълнени със смях и светлина, а не с болка и тъга.



Пътна полиция – Пловдив ще представи патрулен автомобил и мотоциклет, демонстрация с алкоочила – усетете как алкохолът влияе на координацията и възприятията на шофьора.



БЧК – Пловдив



Демонстрация по първа долекарска помощ при пътнотранспортни произшествия – защото понякога именно нашите действия в първите минути могат да спасят човешки живот.



Red Zone VR Racing



Демонстрация с виртуален симулатор, чрез който всеки може да влезе в ролята на шофьор и да преживее ситуации от състезателни писти, дрифт и критични моменти на пътя– но в напълно безопасна виртуална среда.



Симулаторът ни показва колко тънка е границата между сигурността и опасността и защо всяко решение зад волана има значение. А най-важното – помага на младите хора да разберат, да усетят и да подобрят реакциите си, за да бъдат по-осъзнати и отговорни, когато седнат зад волана.



Сдружение "Център за учене чрез преживяване"



Интерактивна игра "Пътят на промяната", адаптирана за различни възрастови групи. С визуалните си съвременни послания тя провокира дискусия сред участниците, която води до размисъл, осъзнаване на личната отговорност, промяна в поведението на пътя и промяна в нагласите ни по темата за безопасността и за ценността на човешкия живот.



Арт шатрата на Фондация "Ани и Явор: Ключът е любовта"



Децата ще могат да рисуват и да изпращат своите послания към възрастните в арт работилницата с темите "Безопасност на движението" и "Ключът е любовта".



По традиция – всеки посетител ще получи малък подарък: стикер с посланието на Ани и Явор, превърнало се в лого на фондацията "Ключът е любовта", и стикер с логото на кампанията "Шофирай със сърце и разум" – за да напомня, че ключът към по-безопасни пътища е в любовта, вниманието и грижата един към друг.



Чрез съчетание на изкуство, знание и преживяване в безопасна среда, събитието цели да насърчи емпатия, осъзнатост и отговорно поведение на пътя.



Очакваме посетителите да си тръгнат не само с впечатления, а с ново разбиране – че пътната безопасност започва от всеки един от нас и че промяната е възможна, когато сме заедно.



Да ги вдъхновим да избират живота и отговорността на пътя, като им напомним, че зад всяко превозно средство, велосипед или тротинетка, както и на всяка пешеходна пътека, стои човек – с право на бъдеще, със своя история, мечти и близки, които го очакват.



Конкурсът за рисунка, изложбата на финалистите и съпътстващото събитие са част от кампанията "Шофирай със сърце и разум" – кауза на Фондация "Ани и Явор: Ключът е любовта" посветена на повишаването на информираността, насърчаването на личната отговорност и изграждането на култура на безопасно поведение на пътя.



Фондацията е създадена в памет на Ани и Явор – млади влюбени творци, чиито животи бяха отнети от 18-годишен шофьор, докато пресичаха на пешеходна пътека в София през 2023 г.



Нашата кауза е да превръщаме болката в сила, като продължим техния творчески път, подкрепяйки млади творци и работейки за формиране на отговорно поведение на пътя, водени от посланието, което ни оставиха: "Ключът е любовта."



Изложбата ще гостува в Пловдив: от 22 ноември 2025 г. до 5 януари 2026 г.



Място: мостово съоръжение над ул. "Гладстон".