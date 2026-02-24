ИЗПРАТИ НОВИНА
В Пловдив подаряват 30 хиляди плодни, медоносни и паркови дръвчета
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:24Коментари (0)311
© Фейсбук
Гората.бг, ще подари 30 хиляди плодни, медоносни и паркови дръвчета на хората от Пловдив и региона, като ги раздава директно на всеки желаещ, научи Plovdiv24.bg.

Дръвчетата ще бъдат от вида: ароматни дюли, облачински вишни, кайсии - зарзали, ябълки (подложка), сливи жълта афъзка, череши (махалебки, диви), черници, бадеми, орехи и паркови и медоносни дръвчета - върби, бели акации, лилави люляци, величествени чинари, дъб - вековен цер, бели брези, бряст от онази легенда и др.

Събитието ще се проведе на 28 февруари 2026 г., събота, от 10:30 ч. до "Братската могила" (бул. "Свобода" 69).







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Най-старият ресторант в Пловдив отново отваря врати, но вече и с ...
14:52 / 24.02.2026
Ерджан Мехмед остава в ареста, след като погуби един и тежко рани...
14:13 / 24.02.2026
Украинци организират молебен за мир в Пловдив, но имат голям проб...
13:06 / 24.02.2026
Ясна е присъдата на Джуней Дюлгеров, убил трима на Околовръстното...
13:15 / 24.02.2026
Съдът в Пловдив отмени задържането на вицепрезидента на КНСБ Тодо...
12:00 / 24.02.2026
Адвокатът на Джуней: Всеки може да е на мястото на това момче
12:00 / 24.02.2026

