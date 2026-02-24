В Пловдив подаряват 30 хиляди плодни, медоносни и паркови дръвчета

© Фейсбук Гората.бг, ще подари 30 хиляди плодни, медоносни и паркови дръвчета на хората от Пловдив и региона, като ги раздава директно на всеки желаещ, научи Plovdiv24.bg.



Дръвчетата ще бъдат от вида: ароматни дюли, облачински вишни, кайсии - зарзали, ябълки (подложка), сливи жълта афъзка, череши (махалебки, диви), черници, бадеми, орехи и паркови и медоносни дръвчета - върби, бели акации, лилави люляци, величествени чинари, дъб - вековен цер, бели брези, бряст от онази легенда и др.



Събитието ще се проведе на 28 февруари 2026 г., събота, от 10:30 ч. до "Братската могила" (бул. "Свобода" 69).