В Пловдив почитат Владимир Висоцки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:51Коментари (1)240
Рождението на незабравимия руски певец, поет, писател, театрален и филмов актьор, един от най-известните бардове в Съветския съюз  и приятел на България - Владимир Висоцки, ще бъде почетено отново в Пловдив.

Изпълнения на негови стихове и песни ще прозвучат в съботния 24 януари от 12.30  в Дома на науката и техниката на ул. "Гладстон".

Организатор на събитието е Движение на русофили "Капитан Петко войвода" със съдействието на сдружение "Пазители на паметта" -София, РКИЦ-София и съветници от Общинския съвет.

На събитието ще се постави началото на учредяване на фонд "Поети с китара" и клуб "Приятели на Владимир Висоцки"-Пловдив.

Владимир Висоцки щеше да навърши 88 години на 25 януари.

Легендарният Висоцки има над 200 стихотворения, около 600 песни и други творби. Снимал се е в над 30 филма. Трябвало е да озвучава Вълка в “Ну, погоди", но в крайна сметка не получава този ангажимент. Като театрален актьор името му основно се свързва с известния Театър на Таганка.

Женен е три пъти. Първата му съпруга е Изолда Висоцка, втората - Людмила Абрамова. От нея има двама сина, знае се и за една извънбрачна дъщеря. Третата му съпруга е Марина Влади, френска актриса от руски произход.

Умира на 25 юли 1980 година. По това време се провеждат олимпийските игри в Москва и дълго време съветската преса не съобщава за смъртта му, но хората разбират и се стичат да му отдадат почит. През 1986 г. посмъртно му е дадено званието заслужил артист, а по-късно излизат филми за него. На името на Владимир Висоцки има наречен астероид.







Брутална гавра с покойния поет! Хора, кланящи се пред убийствени режими, "пазители на памет" някакви си, използват низвергнатия от КПСС и КГБ Висоцки, за чиято смърт даже не съобщиха навремето, за разните си русофилии. На Висоцки му се повръщаше от подобни типове. Не всеки български "русо"фил е прост, но всеки прост българин е "русо"фил. Поредно доказателство.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Статистика: