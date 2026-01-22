В Пловдив почитат Владимир Висоцки

© Рождението на незабравимия руски певец, поет, писател, театрален и филмов актьор, един от най-известните бардове в Съветския съюз и приятел на България - Владимир Висоцки, ще бъде почетено отново в Пловдив.



Изпълнения на негови стихове и песни ще прозвучат в съботния 24 януари от 12.30 в Дома на науката и техниката на ул. "Гладстон".



Организатор на събитието е Движение на русофили "Капитан Петко войвода" със съдействието на сдружение "Пазители на паметта" -София, РКИЦ-София и съветници от Общинския съвет.



На събитието ще се постави началото на учредяване на фонд "Поети с китара" и клуб "Приятели на Владимир Висоцки"-Пловдив.



Владимир Висоцки щеше да навърши 88 години на 25 януари.



Легендарният Висоцки има над 200 стихотворения, около 600 песни и други творби. Снимал се е в над 30 филма. Трябвало е да озвучава Вълка в “Ну, погоди", но в крайна сметка не получава този ангажимент. Като театрален актьор името му основно се свързва с известния Театър на Таганка.



Женен е три пъти. Първата му съпруга е Изолда Висоцка, втората - Людмила Абрамова. От нея има двама сина, знае се и за една извънбрачна дъщеря. Третата му съпруга е Марина Влади, френска актриса от руски произход.



Умира на 25 юли 1980 година. По това време се провеждат олимпийските игри в Москва и дълго време съветската преса не съобщава за смъртта му, но хората разбират и се стичат да му отдадат почит. През 1986 г. посмъртно му е дадено званието заслужил артист, а по-късно излизат филми за него. На името на Владимир Висоцки има наречен астероид.