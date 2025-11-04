ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Пловдив почина ученикът, който катастрофира с мотор
На 25 октомври вечерта възниква произшествие извън републиканската пътна мрежа, при което сериозни травми получава 16-годишното момче.
Около 20.20 ч. в РУ-Хисаря постъпва информация, че край язовир "Пясъчник“ неправоспособният тийнейджър е паднал от управлявания от него нерегистриран кросов мотор.
Той бе настанен в тежко състояние в пловдивска болница и лекарите се бориха за живота му, но за съжаление медиците не успяха да спасят пострадалото момче. По случая бе образувано досъдебно производство.
