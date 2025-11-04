ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
В Пловдив почина ученикът, който катастрофира с мотор
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:41Коментари (0)4110
©
В болница в Пловдив почина ученикът, който преди дни катастрофира с мотор. 

На 25 октомври вечерта възниква произшествие извън републиканската пътна мрежа, при което сериозни травми получава 16-годишното момче.

Около 20.20 ч. в РУ-Хисаря постъпва информация, че край язовир "Пясъчник“ неправоспособният тийнейджър е паднал от управлявания от него нерегистриран кросов мотор.

Той бе настанен в тежко състояние в пловдивска болница и лекарите се бориха за живота му, но за съжаление медиците не успяха да спасят пострадалото момче. По случая бе образувано досъдебно производство.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и друг...
10:21 / 04.11.2025
Нова беда сполетя част от "Кючук Париж"
10:02 / 04.11.2025
Николай Гюров: За 9 месеца община Пловдив е изхарчила повече пари...
09:52 / 04.11.2025
Сирени и огън пред входа на болница в Пловдив
09:40 / 04.11.2025
25.2% ръст на разрешителните за строеж на жилищни сгради в Пловди...
09:47 / 04.11.2025
Официално съобщение от ОД МВР Пловдив във връзка със загинал чове...
20:44 / 03.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
10:46 / 02.11.2025
Любимката на цяла България днес стана на 69
Любимката на цяла България днес стана на 69
20:23 / 02.11.2025
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
12:25 / 03.11.2025
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
09:27 / 03.11.2025
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
16:16 / 02.11.2025
Хампарцумян: Сегашният имотен пазар у нас е близо до точката на прегряване и няма да претърпи съществени промени след въвеждането на еврото
Хампарцумян: Сегашният имотен пазар у нас е близо до точката на прегряване и няма да претърпи съществени промени след въвеждането на еврото
12:05 / 02.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Тенис от Пловдив и региона
България в еврозоната
Предаване "Цветовете на Пловдив"
Грипна епидемия обхвана страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: