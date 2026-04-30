Пловдив бе домакин на официална церемония за връчване на годишните отличия на Сдружение "Български музеи" за 2025 г. Носител на приза "Наследство" в категория "Музей на годината" е Регионален Етнографски музей - Пловдив за новата си постоянна експозиция "Светът на ютията".

"Раздадените отличия са в три категории - "Образователни инициативи", "Работа с публики" и "Музей на годината", което е най-съществената и значима награда, която даваме", съобщи за Plovdiv24.bg председателят на сдружението и директор на Регионалния природонаучен музей в Пловдив Огнян Тодоров..

Наградата за "Образователни инициативи" е била присъдена на Природонаучния музей в Черни Осъм и наградата за "Работа с публики" - на Историческия музей в Дряново. Всичките те са добре развиващи се музейни институции.

Наградите са били връчвани от Ирена Тодорова, министър на туризма, Александър Трайков, зам.-министър на културата и от Ирена Тодорова, изп. директор на Регионален Център ЮНЕСКО. На церемонията е присъствал и Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите.

"За първи път организираме тази церемония в такъв формат. До момента това беше доста семпло. Но ние, заедно с Академия "Наследство" решихме да я вдигнем на по-високо ниво, за да покажем ЧЕ българските музеи се развиват и че са важни институции", добави Огнян Тодоров.

Със своя програма в церемонията е участвал и Кукления театър в Пловдив, имало е шоу с илюзионисти и артисти.

На Общото събрание и церемония на Сдружение "Български музеи" в Пловдив са присъствали представители на 92 музейни и галерийни институции от страната. Днес програмата продължава с обучение за музейните директори, което е свързано с развитието на музейните институции в Пловдив, който има добрия пример.

"Получихме страхотно организационно съдействие и от община Пловдив. Следваме този пример на европейската ни столица заедно. Нещата се получават, когато сме заедно. Предполагам, че ще продължим да го правим и следващите години. Снощи поставихме едно ново начало, което започва от Пловдив.

Академията, която анонсирах, продължава и през месец септември. Това е доста иновативен проект. Той е изключително важен, защото голяма част от музейните директори имат много голяма нужда от обучение по различни актуални теми. Смятам, че ще бъде много полезно за тях. Вчера и днес споделяме опита на нашите културни институции. Предвиждаме още обучения за бюджет, за управление, за политически промени в нормативната база. Теми, които са актуални и смятаме, че ще са много полезни за управлението на музеите.

За нас това е изключително важно. Благодарим за подкрепата и на Академия "Наследство"", разказа още председателят на Сдружение "Български музеи" Огнян Тодоров.