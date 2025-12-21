В Пловдив откриха изложба на Рождественския фотофестивал "С нами Бог"

© Пловдивска митрополия На 19 декември с благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай по повод светлия празник Рождество Христово бе открита фотоизложбата на Рождественския фотофестивал "С нами Бог". Церемонията по награждаването на авторите на най-добрите фотографии в конкурса се проведе в Дома на културата "Борис Христов" в Пловдив.



На награждаването присъстваха: Белоградчишкият епископ Поликарп - първи викарий на митрополита, архимандрит Максим - епархийски духовен надзорник и член на Организационния комитет на фотофестивала, архимандрит Петър - главен редактор на сп. "Духовен път" и председател на Организационния комитет на фотофестивала, архимандрит Евтимий, г-н Минко Михайлов - фотограф със световно признание и председател на журито, свещеник Мирослав Георгиев - билд редактор на сп. "Духовен път", гл. ас. Соня Станкова - преподавател по фотография в АМТИИ "проф. Асен Диамандиев" и член на журито, г-жа Димитрина Василева - председател на Международния Фотосалон във Варна и Варна Фото Фест и член на журито, ставрофорен свещеноиконом д-р Добромир Костов - ректор на Пловдивската духовна семинария и Пловдивската духовна академия "Св. св. Кирил и Методий", свещеници от града, митрополитският протодякон Илиян Александров, г-н Микеле Санторели - председател на фондация "Творци на надежда", изтъкнати фотографи от цялата страна и почитатели на изкуството.



Викарният епископ Поликарп огласи приветствие към участниците от името на Пловдивския митрополит Николай, в което се казва: "Рождественският фотофестивал "С нами Бог" е повече от художествена проява. Той е тихо, но ясно свидетелство за присъствието на Бога в живота на човека, в храма, в тайнствата, в лицата и жестовете. Самото му име носи древното изповедание на Църквата, че Бог е с нас, че Той не е далеч, а близък, съпреживяващ и милостив“.



Владиката изказа благодарност към организаторите на събитието, особено към архимандрит Петър Еремеев, главен редактор на списанието "Духовен път“ и председател на организационния комитет за неговото вдъхновение, последователност и усет към духовната култура; архимандрит Максим, епархийски духовен надзорник и председател на Митрополитския храм "Св. Марина“; Петя Щерева, ръководител на Дома на културата "Борис Христов“ за съдействието и гостоприемството и към членовете на журито, "които съчетаха духовна чувствителност и висока професионална взискателност“.



Архипастирят на Пловдивска епархия се обърна и към участниците в конкурса с посланието: "Вашето участие е вече принос, а на отличените и наградените - честито. Вашите фотографии не просто впечатляват с техника и композиция, а носят духовно въздействие и благоговение към святостта“.



По думите на Негово Високопреосвещенство в навечерието на Рождество Христово този фестивал звучи като благовестие в образ, напомняне, че светлината идва, че Бог се ражда сред човеците и че красотата, когато е осветена от вярата, става път към Него.



В началото архимандрит Максим приветства всички и посочи, че чрез организирания от списание "Духовен път“ фотоконкурс Пловдивска света митрополия подава ръка на всички талантливи фотографи и вярващи с надеждата да ги вдъхнови към осмислено, уважително и благоговейно заснемане на свещеното.



"Фотографиите са свидетелство за вярата, за духа, за чудото на Рождеството, защото чудеса има и днес във всяко добро дело и във всяко отворено сърце. Изложбата ни напомня, че изкуството може да бъде служение. Всеки от участниците е уловил Божественото в човешкото", допълни епархийският духовен надзорник.



Председателят на журито г-н Минко Михайлов съобщи, че във фотоконкурса са взели участие 350 фотографи от 17 държави с общо две хиляди снимки.



"Качеството на голяма част от фотографиите беше впечатляващо. При оценяването като критерий сме се водили не само от художествената стойност, автентичността на кадрите, уважението към Бога и църквата, но сме се стремили да подберем и снимки със силна духовна насоченост", каза още той.



В категория "Хората и църквата“ победителите са Николина Караганчева от Бургас (първо място), Мария Тодорова от Варна (второ място) и Любомир Аргиров от Пловдив (трето място).



В категория "Храмове и манастири“ бяха отличени Марияна Атанасова от Пловдив (първо място), Явор Мичев от Русе (второ място), Бедрос Азинян от Казанлък (трето място).



Поощрителни награди получиха Борис Ценов, Андрей Трифонов, Инга Иванова (Латвия), Виктория Учикова, Елисавета Беков (Австрия), Чавдар Стойчев, Атанас Камешев, Стоян Шопов, Георги Георгиев, Борислав Благоевич, Александър Власюк (Казахстан). Те получиха грамоти за участието си.



Рождественският фотофестивал "С нами Бог" ще продължи с мастер клас "Фотография и тайнства“ в митрополитския храм "Св. вмчца Марина“ и



благотворителна вечер с фотоаукцион, по време на която ще се събират средства в подкрепа на деца в нужда.



Фотоизложбата в Дома на културата "Борис Христов" ще бъде на разположение за посетители в периода от 19 декември 2025 г. до 19 януари 2026 г.