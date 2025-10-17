© Plovdiv24.bg виж галерията Денят на военния парашутист и 81 години от сформирането на Парашутната дружина беше тържествено отбелязан с военен ритуал в базата на Съвместното командване на специалните операции (СКСО) в Пловдив. На церемонията присъстваха официални лица от държавната и местната власт, бивши колеги и граждани, предава репортер на Plovdiv24.bg.



"Армията е един цялостен организъм и решенията на командирите имат последствия и променят живота и съдбата на хората. Всички командири не бива да забравят, че не трябва да допускат никога изпращането на войници от СКСО на задачи, за които не са подготвени. Ще направя всичко възможно ние никога да не сме неподготвени за това, което ни предстои, каквото и да е то" - каза в приветствието си към воините командирът на СКСО бригигаден генерал Божидар Бойков.



Пред тържествения строй беше прочетена заповедта на началника на отбраната за повишение в звание "полковник" за подполковник Стоян Асенов. Той получи и нагръден знак за отлична служба I степен. Военнослужещи от формированието бяха отличени с грамоти и награди, със заповед на командира на СКСО.



"Днес, когато в света все повече се говори за война, когато технологиите се развиват с дни и седмици, това, което бойците от Парашутната дружина ни оставиха, е че най-силното ни оръжие е било и продължава да бъде силата на човешкия дух и воля, на ентусиазма и готовността да се жертваш за една по-висша кауза - за страната си. Преди 81 години Парашутната дружина изпълнява първата си задача - овладяване на силно укрепените позиции по направление Стражин, с. Чифте хан, която не е била типична за тях и те не са били подготвени за нея. Само за един ден парашутистите дават 35 жертви и 65 ранени, но успяват да овладеят укрепените немски позиции" - каза в словото си бриг. ген. Бойков.



Белоградчишкият епископ Поликарп - първи викарий на пловдивския митрополит Николай, в съслужение с архимандрит Максим и архимандрит Паисий, отслужиха благодарствен молебен пред военния параклис "Св. Иван Рилски Чудотворец" и бяха поднесени венци и цветя пред монумента, издигнат в памет на загиналите при изпълнение на воинския си дълг.



Празникът в Пловдив ще завърши с тържествен концерт на Военния духов оркестър на СКСО – площад "Стефан Стамболов" пред Община Пловдив в 17:30 часа.



Парашутната дружина е създадена през 1943 г. като първото българско формирование, подготвено за въздушно-десантни действия. На 18 октомври 1944 година нейните бойци влизат в първата си битка, в която проявяват смелост и себеотрицание при изпълнението на поставените задачи. Денят на военния парашутист е израз на признателност към поколения български воини и символ на доблест, мъжество и професионализъм, припомнят от Министерство на отбраната.



Отбелязването на Деня на военния парашутист в София утре ще включва военен ритуал и заупокойна молитва на Алеята на парашутиста в Централните софийски гробища и тържествен военен ритуал пред паметната плоча на загиналите парашутисти на площад "Народно събрание".



