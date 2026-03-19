В Пловдив не се смилиха над мъжа, прегазил бременната си жена пред очите на сина им
Според събраните доказателства, обвиняемият е използвал автомобила си, като няколко пъти е блъснал 29-годишната жена. По време на случващото се големият им син е бил в колата.
Експертизите сочат, че С. Д. е управлявал превозното средство след употреба на марихуана. Веднага след сблъсъка извършителят е избягал от местопроизшествието и се е укрил. Той е криминално проявен.
Апелативните съдии се съгласиха с мотивите на Окръжен съд – Стара Загора, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление, ако бъде пуснат с по-лека мярка. Фактът, че е напуснал мястото на инцидента, е приет като пряко доказателство за намерението му да избегне правосъдието.
