В Пловдив може да има Център за борба с природни бедствия
Автор: Диана Бикова 13:02Коментари (0)131
©
Използването на космическите технологии и иновациите за ефективно управление на кризи и бедствия е тема на семинар, който се провежда в Областна администрация - Пловдив. Фокусът на събитието е насочен към предизвикателствата, пред които изправени националните, регионалните и местните власти във връзка с климатичните промени и климатичната адаптация. В обучението участват водещи експерти от научната общност, представители на държавните институции и местната власт, предава Plovdiv24.bg.

Учените от БАН смятат, че е реално приложението на космическите технологии в превенцията, ранното предупреждение и ефективната защита на населението и критичната инфраструктура. "Не става въпрос за финансиране, БАН със своя капацитет може да подпомогне областната администрация и общинските администрации, след това да привлече и бизнеса, да се извършва превенция, за бързо и навременно отстраняване на щетите при бедствия и аварии" - каза директорът на Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН Камен Илиев. 

Област Пловдив е една от областите със сравнително висок риск от различен аспект и за нас е важно да спестим време за анализ затова всяка технология може да намери при нас - каза директорът на РДПБЗН - Пловдив старши комисар Васил Димов. 

Дирекцията е точка за контакт с ЕС по системата "Коперник" (б.а. - програма на Европейския съюз за наблюдение и мониторинг на Земята, която цели да предоставя информация в областта на околната среда и сигурността и да осигурява подкрепа за политиките на Европейския съюз.  До 2012 г. програмата носи името Глобална система за сигурност на околната среда (ГМОСС)). В тази връзка намерението е да се развиват нови възможности с дронове и изкуствен интелект. 

Илиев припомни, че преди години е обсъждано Пловдив да бъде център за борба с природни бедствия. Градът има огромен капацитет, възможности и потенциал отново да се инициира създаването на такъв център. Посочи като пример наводненията във Валенсия, където изключително бързо се справили. 

В този Център за борба с природни бедствия ще има трансфер на технологии, тъй като науката работи във все повече приложни направления с реални резултати. "Ще започнем със собствени сили и средства, за да покажем, че имаме капацитет и можем да го направим" - заяви Илиев и допълни, че Бургас и Габрово са градовете, които отдавна участват в европейски проекти за климатични промени. 

Пловдивската пожарна използва два дрона в оперативната си работа, а при необходимост може да ползва и други местни дистрибутори. Проблемът е, че всеки от тях се управлява от човек, което е проблем в критична ситуация. 

Подробности гледайте в прикаченото видео!








