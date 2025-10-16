В Пловдив има кола за 300 хиляди лева и номер от пет букви и три цифри

© Фейсбук На интересна снимка попадна Plovdiv24.bg. Кадърът е направен в Пловдив на кръстовището между булевардите "Цар Борис Трети Обединител" и "Шести септември", или иначе казано до "Баня Старинна".



На него се вижда новото BMW от серията 5 (М5) с регистрационен номер РВ М5М5М5. Цената на спортното возило е приблизително около 300 хиляди лева, а може би и повече, имайки предвид и нетипичния регистрационен номер.



Автомобилът е съчетание на лукс, технологии и изключителна мощност. Ускорява от 0 до 100 км/ч за около 3,5 секунди. Системна мощност - 535 кВт (727 к.с.),



Снимката е споделена от Emotion on Wheels и е направена преди броени дни в града под тепетата.