|В Пловдив има кола за 300 хиляди лева и номер от пет букви и три цифри
На него се вижда новото BMW от серията 5 (М5) с регистрационен номер РВ М5М5М5. Цената на спортното возило е приблизително около 300 хиляди лева, а може би и повече, имайки предвид и нетипичния регистрационен номер.
Автомобилът е съчетание на лукс, технологии и изключителна мощност. Ускорява от 0 до 100 км/ч за около 3,5 секунди. Системна мощност - 535 кВт (727 к.с.),
Снимката е споделена от Emotion on Wheels и е направена преди броени дни в града под тепетата.
Обрат с инцидента в Пловдив от тази сутрин, друг е виновникът
12:09 / 16.10.2025
Грандиозен проект за новата сграда на МГ - Пловдив. Напролет прав...
11:57 / 16.10.2025
Пловдивчанини: Ограбиха ме във фитнес зала, дори заключен шкаф не...
11:45 / 16.10.2025
Iconica: Първа копка на нов жилищен проект в Пловдив, който надгр...
11:28 / 16.10.2025
МВР Пловдив: Шофьорът на таксито е причинил катастрофата тази сут...
09:16 / 16.10.2025
Доц. д-р Елеан Зънзов е Лекар на 2025-а в Пловдив
08:41 / 16.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Почина Мария Шишкова
23:07 / 14.10.2025
Община в Родопите влезе в Книгата на рекордите на Гинес
12:20 / 14.10.2025
