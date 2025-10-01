ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Пловдив дискутират профилактиката на оралните заболявания при децата
Целта на семинара, освен популяризиране на националната профилактика за популяризиране на оралните заболявания при децата, е да се подобрят познанията и културата на различни целеви групи от населението в областта на профилактиката на оралните заболявания.
Лектори ще бъдат д-р Борислав Миланов - председател на Български зъболекарски съюз, д-р Светослав Гачев - заместник-председател на КК на БЗС и член на НКС, доц. д-р Мария Шиндова, дм – Катедра по детска дентална медицина, МУ-Пловдив. Участници от БЗС - област Пловдив са д-р Хари Ховагимян - регионален координатор, д-р Константин Даков - председател на РК на БЗС, експерти по силанизиране д-р Александар Александровски дм, з-р Дауд Хамид Ал-Дженаби и д-р Сидер Найденов.
"Нека обединим усилия в името на нашите деца и тяхното дентално здраве! Участието Ви е от изключителна важност!" - призовават организаторите на събитието.
