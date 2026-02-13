ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Пловдив бяха представени стратегически документи на ЮНЕСКО
"Темите засягат работата ни като културни дейци, а и нашия живот. Европейска столица на културата - това не е един сам по себе си културен продукт. Това е модел за регионално развитие" - каза при откриването на дискусията изпълнителният директор на общинска фондация "Пловдив 2019" Кирил Велчев.
Една от основните цели на ЮНЕСКО е да събира хората. Глобалните и националните политики започват своя живот на локално ниво, в градска среда и локален контекс, отбеляза д-р Ирена Тодорова от регионалния център на световната организация.
Световната конференция на ЮНЕСКО за културни политики и устойчиво развитие – MONDIACULT 2025 е завършила с доклад подписан от 196 държави от цял свят. Основният приоритет е след 2030 година културата да стане глобална цел за развитие, каза д-р Диана Андреева (Център за медийни изследвания, аудиовизуална политика и културни индустрии "доц. д-р Биляна Томова").
Икономическият принос на културата в глобален план е 3,39% от БВП, а в България - 4,7% от БВП, което е около 3,5 милиарда евро. Близо 80% от културата е концентрирана в столицата.
Един от приоритетите до 2030 г. е да се работи за разширяване на културните права и повече хора да имат достъп до нея и участие, тъй като културата следва да бъде обществено благо.
Подробности - в прикаченото видео!
