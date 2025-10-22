В Пловдив арестуваха шофьор на "Ауди"

© Водач с над 1,6 промила алкохол заловиха в първите минути на днешния ден служители от Трето РУ. Мъжът е на 39 години, с криминалистична регистрация и осъждан.



В квартал "Гагарин“ той бил спрян за проверка с управляваното "Ауди“, а след отчитане на положителната стойност на дрегера е дал кръвна проба за химически анализ. Образувано е бързо производство.