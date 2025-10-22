ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Пловдив арестуваха шофьор на "Ауди"
В квартал "Гагарин“ той бил спрян за проверка с управляваното "Ауди“, а след отчитане на положителната стойност на дрегера е дал кръвна проба за химически анализ. Образувано е бързо производство.
