Увеличават местата в детска градина в Пловдив, строят ново крило

© Увеличават местата за прием на деца в район “Северен". Това става ясно от пусната обществена поръчка от районната администрация, информира Plovdiv24.bg.



Става въпрос за изграждане на допълнително крило към детска градина “Славей", която се намира на ул. “Полк. Сава Муткуров" 40. Инженерингът е за две нови помещения на яслени групи. Техническият проект, строителството и авторският надзор за са сумата от над 1 124 000 лева с ДДС. Срокът за изграждане на пристройката на детското заведение е 12 месеца.



Осигурени средства към датата на обявяване на процедурата няма.. Когато след изтичане на 10-месечния срок от сключване на договора не е осигурено такова, договорът се счита за прекратен.



Крайният срок за подаване на заявления е 14 ноември, а на следващия ден комисията ще даде информация за участниците в ЗОП-а.



Детското заведение е построено през 1968 година и се състои от две тела. Те са с различна етажност като основно сградата е четириетажна. Към сградата са изградени кухня, складове, пералня и абонатна, които са разположени в едноетажното тяло. Градината разполага с физкултурен салон.



В момента функционират общо шест групи детска градина и една яслена, като се отглеждат, възпитават и обучават над 200 деца.



Новопроектираната двуетажна пристройка ще се изпълни със самостоятелна носеща конструкция. Новите две яслени групи ще се свързват с основното тяло посредством топла връзка. На всяко ниво ще се разположат по една нова яслена група, заедно с необходимите за функционирането им помещения.



За всяка от групите ще има осигурени: съблекалня с преддверие и гардероб, занималня с кът за хранене, спалня, санитарно-хигиенно помещение и хранилище за помощни пособия и материали.



Предвижда се обособяване и на 2 нови детски площадки за игра. Новопроектираните площадки за игра ще се оборудват със съоръжения и включват по 3 броя игрални съоръжения, по 1 брой навес и по 3 броя пейки. Настилката на площадките ще се изпълни като ударопоглъщаща.



Възложител на ЗОП-а е Венцислава Любенова, Кмет на Район "Северен" - Община Пловдив.