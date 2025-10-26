ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Увеличават местата в детска градина в Пловдив, строят ново крило
Автор: Данислава Вълкова 14:18Коментари (0)352
©
Увеличават местата за прием на деца в район “Северен". Това става ясно от пусната обществена поръчка от районната администрация, информира Plovdiv24.bg.

Става въпрос за изграждане на допълнително крило към детска градина “Славей", която се намира на ул. “Полк. Сава Муткуров" 40. Инженерингът е за две нови помещения на яслени групи. Техническият проект, строителството и авторският надзор за са сумата от над 1 124 000 лева с ДДС. Срокът за изграждане на пристройката на детското заведение е 12 месеца.

Осигурени средства към датата на обявяване на процедурата няма.. Когато след изтичане на 10-месечния срок от сключване на договора не е осигурено такова, договорът се счита за прекратен.

Крайният срок за подаване на заявления е 14 ноември, а на следващия ден комисията ще даде информация за участниците в ЗОП-а.

Детското заведение е построено през 1968 година и се състои от две тела. Те са с различна етажност като основно сградата е четириетажна. Към сградата са изградени кухня, складове, пералня и абонатна, които са разположени в едноетажното тяло. Градината разполага с физкултурен салон.

В момента функционират общо шест групи детска градина и една яслена, като се отглеждат, възпитават и обучават над 200 деца.

Новопроектираната двуетажна пристройка ще се изпълни със самостоятелна носеща конструкция. Новите две яслени групи ще се свързват с основното тяло посредством топла връзка. На всяко ниво ще се разположат по една нова яслена група, заедно с необходимите за функционирането им помещения. 

За всяка от групите ще има осигурени: съблекалня с преддверие и гардероб, занималня с кът за хранене, спалня, санитарно-хигиенно помещение и хранилище за помощни пособия и материали. 

Предвижда се обособяване и на 2 нови детски площадки за игра. Новопроектираните площадки за игра ще се оборудват със съоръжения и включват по 3 броя игрални съоръжения, по 1 брой навес и по 3 броя пейки. Настилката на площадките ще се изпълни като ударопоглъщаща.

Възложител на ЗОП-а е Венцислава Любенова, Кмет на Район "Северен" - Община Пловдив.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Мъж е открит мъртъв до тежко катастрофирала кола в канавката, три...
11:55 / 26.10.2025
Община Пловдив дава 300 000 лв за гирлянди и арки със снежинки за...
09:47 / 26.10.2025
Този жилищен блок в Пловдив вече няма да е същият
08:16 / 26.10.2025
Навалица от фирми искат да строят детска градина в един от най-бъ...
07:57 / 26.10.2025
Дават име на най-новия парк в Пловдив, разположен на 34 дка
07:51 / 26.10.2025
Половината от супер луксозна къща на три етажа и гаражи - отново ...
07:47 / 26.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Годжи!
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
11:31 / 24.10.2025
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
12:33 / 24.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
Шулева: С тези огромни заплати в администрацията служителите не плащат достатъчно данъци и осигуровки
Шулева: С тези огромни заплати в администрацията служителите не плащат достатъчно данъци и осигуровки
12:15 / 24.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Специализирани полицейски операции в страната
Презастрояването на Пловдив
Бойни спортове
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: