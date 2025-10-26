ЗАРЕЖДАНЕ...
|Увеличават местата в детска градина в Пловдив, строят ново крило
Става въпрос за изграждане на допълнително крило към детска градина “Славей", която се намира на ул. “Полк. Сава Муткуров" 40. Инженерингът е за две нови помещения на яслени групи. Техническият проект, строителството и авторският надзор за са сумата от над 1 124 000 лева с ДДС. Срокът за изграждане на пристройката на детското заведение е 12 месеца.
Осигурени средства към датата на обявяване на процедурата няма.. Когато след изтичане на 10-месечния срок от сключване на договора не е осигурено такова, договорът се счита за прекратен.
Крайният срок за подаване на заявления е 14 ноември, а на следващия ден комисията ще даде информация за участниците в ЗОП-а.
Детското заведение е построено през 1968 година и се състои от две тела. Те са с различна етажност като основно сградата е четириетажна. Към сградата са изградени кухня, складове, пералня и абонатна, които са разположени в едноетажното тяло. Градината разполага с физкултурен салон.
В момента функционират общо шест групи детска градина и една яслена, като се отглеждат, възпитават и обучават над 200 деца.
Новопроектираната двуетажна пристройка ще се изпълни със самостоятелна носеща конструкция. Новите две яслени групи ще се свързват с основното тяло посредством топла връзка. На всяко ниво ще се разположат по една нова яслена група, заедно с необходимите за функционирането им помещения.
За всяка от групите ще има осигурени: съблекалня с преддверие и гардероб, занималня с кът за хранене, спалня, санитарно-хигиенно помещение и хранилище за помощни пособия и материали.
Предвижда се обособяване и на 2 нови детски площадки за игра. Новопроектираните площадки за игра ще се оборудват със съоръжения и включват по 3 броя игрални съоръжения, по 1 брой навес и по 3 броя пейки. Настилката на площадките ще се изпълни като ударопоглъщаща.
Възложител на ЗОП-а е Венцислава Любенова, Кмет на Район "Северен" - Община Пловдив.
