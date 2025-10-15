© Plovdiv24.bg "За нас е изключително важно качеството на нашите възпитаници, а то зависи не само от образователния процес, но и от връзката с бизнеса. Именно това е мястото, където нашите студенти разбират какви са нуждите на индустрията и бизнеса и активно се включват в техните стажове и програми". Това заяви доц. Александър Митов по време на откриването на изложението за работодатели "Дни на кариерата", предаде репортер на Plovdiv24.bg.



В събитието се включиха 45 от най-големите фирми в Пловдив и региона, които представиха своите стажантски програми, свободни работни позиции и възможности за професионално развитие.



Благодарение на събитието студентите имат възможност да се запознаят с представители на водещи световни компании, както и да намерят своя бъдещ стаж и реализация. По време на изложението общо над 154 работодатели ще се срещнат със студентите на висшето учебно заведение.



Форумът "Дни на кариерата" се организира всяка есен, в началото на академичната година по инициатива на Център "Кариера и възпитаници" на ТУ-София. Това ще е 19-ото поред издание на изложението, което ще се проведе в три последователни дни в ТУ-София, Филиала в Пловдив и Факултет и колеж-Сливен.



По думите на доц. Митов подобни събития дават възможност на университета да следи успехите на своите възпитаници, но и да получава обратна връзка от бизнеса за това какво още трябва да адаптира и обнови, за да се постигне по-качествено ниво на образованието.



"Все по-наложително е образователният процес да отговаря на потребностите на индустрията и на бизнеса. Бих искал да благодаря на всички работодатели, които са тук днес, за да помогнат на бъдещите инженери на България да открият правилната посока в тяхната професионална реализация", допълни той.



"Уважаеми студенти, възползвайте се максимално от възможностите, които предоставя предстоящото изложение, срещнете се с бъдещите си работодатели и изберете най-доброто за вас. Пожелавам на всички един успешен форум, здраве и благоденствие. На добър час!", заключи доц. Митов.



