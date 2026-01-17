ИЗПРАТИ НОВИНА
Уникално видео показва разходка в Пловдив в отминалите времена
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:39
© Акция фото Пловдивъ
Уникално видео, направено с помощта на AI и ретро снимки показва как е изглеждал квартал "Капана" в първата половина на миналия век. Пловдивчанинът Пламен Кочев е направил страхотна ретроспекция, с помощта на която можем да си представим какъв е бил живота през онова време.

"Нека се разходим из миналото на Пловдив, прелитайки над града, в поредното кратко филмче, генерирано от няколко статични фотографии. Не всяка снимка става за "оживяване", защото често са снимани единствено сгради. Ако на снимката липсват хора, коли и каруци, фонтани или дървета, почти няма как да я накараме да "оживее". Но аз все пак се старая да прилагам различни подходи, за да има какво да следим в кадъра. Понякога може да добавя малки птички, но ИИ компилаторите все още не се справят добре с тази задача. И все пак успях да скърпя още една разходка из ретро Пловдив. Приятно гледане!", написа Кочев във фейсбук страницата "Акция Фото Пловдивъ" и добави:

"Нека поясня за последния кадър: *Това е снимка, направена от Марково тепе към павилионите на Първото българско изложение през 1892 г. Камерата се насочва надолу, за да ни покаже коларския път от ж.п. станцията към четвъртъшния пазар, което по-късно става улица "Цар Освободител", а днес знаем като бул. "Руски". "Дронът" в последния кадър буквално "виси"над днешния МОЛ "Марково тепе". Клипчето е изработено от допълнително оцветени стари фотографии чрез инструменти с изкуствен интелект*.

 

Хиляди одобрителни реакции и положителни коментари под видеото са само малка част от усещането за прекрасния Пловдив.








