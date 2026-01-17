ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Уникално видео показва разходка в Пловдив в отминалите времена
"Нека се разходим из миналото на Пловдив, прелитайки над града, в поредното кратко филмче, генерирано от няколко статични фотографии. Не всяка снимка става за "оживяване", защото често са снимани единствено сгради. Ако на снимката липсват хора, коли и каруци, фонтани или дървета, почти няма как да я накараме да "оживее". Но аз все пак се старая да прилагам различни подходи, за да има какво да следим в кадъра. Понякога може да добавя малки птички, но ИИ компилаторите все още не се справят добре с тази задача. И все пак успях да скърпя още една разходка из ретро Пловдив. Приятно гледане!", написа Кочев във фейсбук страницата "Акция Фото Пловдивъ" и добави:
"Нека поясня за последния кадър: *Това е снимка, направена от Марково тепе към павилионите на Първото българско изложение през 1892 г. Камерата се насочва надолу, за да ни покаже коларския път от ж.п. станцията към четвъртъшния пазар, което по-късно става улица "Цар Освободител", а днес знаем като бул. "Руски". "Дронът" в последния кадър буквално "виси"над днешния МОЛ "Марково тепе". Клипчето е изработено от допълнително оцветени стари фотографии чрез инструменти с изкуствен интелект*.
Хиляди одобрителни реакции и положителни коментари под видеото са само малка част от усещането за прекрасния Пловдив.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
13 пъти осъждан мъж, набил случайни хора, си получи заслуженото
16:04 / 16.01.2026
Ексклузивно: ВиК Пловдив предаде технически проект за подмяна на ...
15:29 / 16.01.2026
Въвеждането на еврото в Пловдивска област протича спокойно и без ...
13:11 / 16.01.2026
Иван Тотев: От един град, от който хората си отиваха, Пловдив се ...
17:03 / 16.01.2026
Болни измамници отложиха дело в съда в Пловдив
12:37 / 16.01.2026
Движение "За президентска република": Няма да участваме в изборит...
12:10 / 16.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS