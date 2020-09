© виж галерията "Пътят към върха“ препълни с усмихнати и щастливи хора върха на Бунарджика вчера в 21,00 часа. Това бе едно вълнуващо приключение в света на музиката, което община Пловдив , отдел "Култура, археология и културно наследство“ и район "Централен“ подариха на пловдивчани и гости на града.



Пет сцени, пет концерта, два рояла, повече от 50 артисти, класика jazz и поп, покъртителен звук и осветление – всичко това по "Пътя към върха“. Идеята на организаторите беше да превърнат цялата зона на Бунарджика в пространство за музика.



Кулминацията бе "Sting the Opera" на Петър Салчев, Военен биг бенд и Симфоничен оркестър , които слушахме на върха. Великолепната музика на Стинг в оригинални симфонични аранжименти чухме и видяхме в един специален концерт "Sting the Opera", с участието на оркестъра на Държавна опера-Стара Загора, Военния биг-бенд с диригент капитан Цветомир Василев. Солист бе известният джаз-изпълнител Петър Салчев. Концертът бе позициониран в естествения декор на самия връх на Бунарджика, върху над 100 кв.м. сцена със спиращи дъха светлина и звук.



Публиката пя и танцува с едни от най-красивите пеcни на британската музикална легенда Стинг cpед които "Еnglіѕhman in Nеw Yоrk", "Fіеldѕ of Gоld", "Ѕhаре of Му Hеart", "Еvеrу Breath You Take", "Roхanne", "Russians", "If I Ever Lose My Faith in You", "Mооn over Bourbon Street" и дp.



Куратор на програмата е екипът на Сдружение за култура и образование "Милчо Левиев“, в колаборация с отдел "Култура, археология и културно наследство" към Община Пловдив. Събитието е част от Есенния салон на изкуствата в Пловдив 2020.