Район "Западен" кани всички любители на българската фолклорна музика и танци на традиционния събор "Прослав пее и танцува", който ще се проведе на 9 май (събота) от 16:00 ч. до 23:00 ч.

Площадът пред НЧ "Никола Вапцаров – 1928" ще се изпълни с фолклорни ритми, кръшни хора и празнично настроение, съобщиха за Plovdiv24.bg от администрацията на района.

Съборът ще бъде открит от гласовитата Елена Паракосова и нейните възпитаници от Вокална група "Смели патета" от ДГ "Росица".

Специални гости ще бъдат емблематичният Ансамбъл "Тракия" и Оркестър "Млади тракийци", а кулминацията на вечерта ще бъде обичаната народна певица Росица Пейчева, която ще излезе на сцената заедно с Танцов състав "Балканджии".

В програмата ще вземат участие ученици от ОУ "Тодор Каблешков", най-малките представители на Гайдарски състав "Караджата" и Танцов състав "Булденс" към НЧ "Никола Вапцаров – 1928", Детска танцова школа към ФА "Тракия", ДЮТА "Седенчица", Танцов клуб "Гайтани", както и Представителен ансамбъл "Марица" към СУ "Св. св. Кирил и Методий".

Публиката ще има възможност да се потопи в красотата и живата енергия на българския фолклор.